Albés: "El Albacete se juega la vida, como nosotros"

El entrenador del Lugo, Rubén Albés, reconoció que su equipo, como su rival, el Albacete, "se juega la vida" este martes en el partido que les enfrentará en el Carlos Belmonte en la antepenúltima jornada de LaLiga SmartBank.

"El Albacete se juega la vida, como nosotros. Está en una situación crítica como la nuestra", explicó en una rueda de prensa telemática.

La victoria del pasado sábado ante el Mirandés (2-1), con dos goles en los estertores del choque, ha situado al Lugo a un punto de la permanencia, pero el técnico no mira la distancia, sino que se centra en el partido más inminente para seguir avanzando.

"Trato de no analizar los resultados de los demás. Tenemos que poner el foco en nosotros exclusivamente. No depende de nosotros lo que pase en otros campos, así que todo lo que sea gastar energía en eso no nos beneficia", declaró.

El Lugo no gana a domicilio en Liga desde finales de octubre

El técnico afirmó que sus jugadores deben "pensar en el partido de Albacete como una final" y destacó de su rival los cambios que ha introducido su actual entrenador, Fran Noguerol.

"Analizamos los dos partidos que jugaron con Fran Noguerol, hicieron cuatro puntos, tiene un gran manejo del juego directo y está intentando tener a nivel defensivo una solidez grande", advirtió.

Alertó del "balón parado" del conjunto manchego y abogó por "neutralizar su potencial ofensivo y atacar sus debilidades". Albés afirmó que en el partido deben controlar "las emociones" para poder regresar a Lugo con los tres puntos.

BUENOS PRECEDENTES. Los últimos precedentes entre el Albacete y el Lugo en el Carlos Belmonte cayeron del lado de los gallegos, que se impusieron en tres de sus cuatro últimas visitas, una de ellas en la Copa del Rey, resultado que este martes les sacaría de las posiciones de descenso en la clasificación de LaLiga SmartBank.

Los rojiblancos, que no ganan a domicilio en Liga esta temporada desde finales de octubre, hace casi siete meses, se llevaron los tres puntos del Belmonte la temporada pasada (0-1) con un solitario tanto del centrocampista Álex López a once minutos del final.

En la anterior temporada, el triunfo fue para los locales, también con solo un gol en el encuentro, el que marcó Bela, que fue expulsado.

Esa misma campaña, los lucenses se habían impuesto (2-3) en la Copa del Rey y un curso antes lo hicieron también en Liga (0-1).

Antes de esos resultados positivos, el Lugo había sufrido dos derrotas en Segunda División en el Belmonte: 2-0 en el curso 2015/16 y 3-0 en el 2014/15.

Curiosamente, esta será la primera vez que el Lugo acuda al campo del Albacete en la segunda vuelta de un campeonato.