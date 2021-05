Rubén Albés, entrenador del Lugo, admitió que era "difícil pensar" que el equipo gallego llegaría dependiendo de sí mismo a la última jornada, en la que visita al Rayo Vallecano, para salvarse en LaLiga SmartBank.

"En el momento en que llegamos al equipo, este escenario era muy difícil de pensar por la dinámica que llevaba, pero llevamos tres semanas sumando, dos victorias y un empate. El equipo lo está sacando. Lo que se ve en el campo es equipo", comentó el cuarto técnico del Lugo en una rueda de prensa telemática.

Albés consideró que tuvieron un "partido durísimo" ante el Cartagena (2-1), en el que necesitaron "gestionar las emociones y la tensión". "Fue una final que nos jugábamos y hemos salido victoriosos. Ahora tenemos por delante la última final y así la afrontaremos", declaró respecto a la visita al Rayo Vallecano en la última jornada.

Por su parte, Luis Carrión, entrenador del Cartagena, afirmó que su equipo, que nada se jugaba en el Ángel Carro, fue "a por el partido" ante el Lugo pero pagó dos errores que le enfadaron. "Son errores que no hay que cometer, que no me gustan y me he enfadado por eso, pero es verdad que el equipo ha ido a por el partido", comentó en una rueda de prensa telemática.

El técnico indicó que su equipo hizo un encuentro "más que correcto" y sobre los goles que le marcó el Lugo reconoció que el primero fue "previsible" en un córner que Xavi Torres remató "libre" y el segundo, tras un saque de esquina propio que se convirtió en un contragolpe que resolvió Gerard Valentín. "Hemos hecho todo, hemos hecho cosas bien ofensivamente y defensivamente le regalamos opciones al Lugo", admitió el entrenador del Cartagena.