Alberto: "Tuvimos que ser más valientes y dar un paso adelante"

El central Alberto Rodríguez destacó que el equipo tuvo que "ser más valiente" y "dar un paso adelante" para haber puntuado ante el Albacete. El canario aseguró que encajar el primer tanto justo antes del descanso fue clave y que "mermó" un poco al equipo de cara a la segunda mitad.

"Fue un partido que sabíamos que iba a ser complicado. empezamos bien, estábamos cómodos. Ellos tenían más posesión que nosotros pero nosotros estábamos prácticamente sin tener la sensación de peligro o miedo de que nos pudieran hacer peligro en contra. Nos adelantamos en el marcador e, inconscientemente, dimos un paso atrás, que creo que eso fue lo que nos pesó bastante. Dar un paso atrás hizo que ellos tuvieran más balón y se acercaran más a la portería. No podemos encajar un gol cuatro minutos antes del descanso. Eso nos mermó un poco", relató el central.

"En la segunda parte nosotros incluso dimos un paso más atrás. Tuvimos que ser un poco más valientes y dar un paso adelante, sobre todo en este campo, donde tenemos que hacernos fuertes con nuestra afición. Pero esto nos sirve para aprender y no volver a cometer errores", añadió.

"El míster habló con nosotros y nos dijo que no teníamos que estar tan atrás y que debíamos seguir conectados al partido aunque nos adelantemos en el marcador. Si Manu consigue meter el segundo gol en la ocasión que tuvo o si nos hubiéramos ido al descanso en ventaja hubiera cambiado mucho el partido, pero metiéndote tan atrás haces que te generen ocasiones y puedes encajar gol. Tenemos que trabajar para mejorar esos errores y llegar lo mejor posible a la próxima jornada", declaró.

Sobre el próximo rival, el Tenerife, Alberto admitió que "es un buen rival" y "un equipo muy bien trabajado". "Tenemos que estar muy bien ante ellos, tener claro el plan de partido que trabajaremos durante la semana como el míster nos diga. Va a ser muy exigente".

En cuanto a su momento de forma, el zaguero indicó que: "me encuentro bien, llego bien al inicio de Liga. El partido no fue tan exigente para mi posición, pero me vi bien, cómodo, acabé bien el partido y seguiré trabajando para estar aún mejor".

"Con mis compañeros me encuentro muy bien. Con Jordi (Calavera) me siento bien porque hablo mucho con él y con Neyder (Lozano) me entiendo bastante bien". "Creo que hacemos una buena pareja de centrales y poco a poco van saliendo mejor las cosas. Hay que corregir algunos aspectos, pero para eso trabajaremos todos los días. Es muy importante estar bien seguros atrás".

"No encajar goles a nosotros nos da la vida, pero las acciones de ataque tuvieron mérito por parte de ellos también y lo que podamos corregir de esas acciones lo haremos durante la semana, porque dejar la portería a cero es muy importante en esta categoría".