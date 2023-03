Alberto Rodríguez: "Sabemos que una victoria lo puede cambiar todo"

Alberto Rodríguez, defensa del CD Lugo, aseguró que el equipo está centrado en conseguir una victoria que permita cambiar la dinámica, mejorar su confianza y afianzar la mejora observada con la llegada de Íñigo Vélez al banquillo, sobre todo el nuevo sistema de cinco defensas. Además, indicó que el "vestuario está unido" y centrado en buscar un triunfo.

"La situación es la que es, todos los tenemos claro, pero sabemos que una victoria puede cambiar todo, ver todo diferente para coger una buena dinámica. Todo pasa porque esta semana en nuestro estadio podamos conseguir esta victoria y seguir adelante", indicó el central.

"Tenemos que sumar de tres en tres, no nos vale otra, sobre todo para ganar esa confianza que nos hace falta para soltar esa mala dinámica que llevamos desde que comenzó el 2023, en el que no hemos podido sumar de tres. Es otro partido clave y tenemos que preparar la semana para llegar lo mejor posible", añadió.

"El vestuario está unido y tenemos que estar así porque sino nada serviría. Mirar la clasificación es casi peor, sabemos la situación que es y por eso tenemos que estar juntos, solo pensar en el siguiente partido, creer en el que tenemos al lado y buscar los tres puntos esta semana", declaró Rodríguez.

El zaguero grancanario afirmó que el nuevo sistema de cinco defensas es positivo para el grupo. "Desde la llegada del nuevo míster estamos cómodos con este sistema. Es verdad que faltan algunos ajustes todavía que mejorar. Es normal, porque no tuvimos mucho tiempo para entrenarlo y es un sistema con el que no veníamos jugando. Pero creo que el equipo se adaptado más o menos bien, ha entendido lo que quiere el míster y día a día estamos trabajando para hacerlo lo mejor posible con este sistema".

El jugador y el equipo están centrados en el Derbi dos Ancares, un duelo que será "complicado". "El club tiene otra promoción y con eso en los dos últimos partidos en casa nos ha ido bien, se ha llenado casi el estadio, y notamos el apoyo de la afición. El domingo va a ser un partido complicado. Sabemos que la Ponferradina es un buen equipo, que vendrá con sus armas y está peleando por la salvación. Nosotros estamos en una situación complicada, estamos en casa y tenemos que tener personalidad para ganar la confianza que nos hace falta".

"Veníamos de hacer un buen trabajo defensivo en los últimos partidos, pero en Cartagena fueron dos goles en los que nos cogieron la espalda. Con una línea de cinco son cosas evitables. Pero son cosas que tenemos que controlar y mejorar y tenemos que trabajar día a día para corregirlos. El otro día el Cartagena estuvo muy bien con el balón, con mucha movilidad de su gente de arriba. Tenemos que contrarrestar esas cosas, trabajar y apretar, tener personalidad y seguir adelante", manifestó sobre el último partido en Cartagena.

Por último, el jugador no piensa en si continuará o no en el club, ya que acaba contrato en junio. "Acabo contrato en junio, pero realmente no pienso en el futuro, si voy a seguir o no. Solo pienso en trabajar con el Lugo, en trabajar para ayudar al equipo a conseguir el objetivo y de ahí en adelante ya se verá todo. Solo estoy centrado en estar con el Lugo a muerte para conseguir el objetivo".