Alberto Rodríguez: "Queremos acabar el año con buenas sensaciones"

El central canario del Club Deportivo Lugo, Alberto Rodríguez, recibió en la mañana de este martes el premio Estrella Galicia a mejor jugador rojiblanco del mes de abril y aseguró, a dos días de visitar La Romareda para jugar contra el Zaragoza (21.00 horas), que la plantilla quiere "acabar la temporada con buenas sensaciones y logrando los tres puntos en un campo muy complicado".

Sobre el premio, aseguró que es algo "muy satisfactorio" porque lo entrega la "afición, y eso significa mucho, trabajo al máximo para ofrecer todo lo posible al grupo".

Preguntado por el duelo ante el Zaragoza, el central explicó que el equipo lucense tiene que "aprender del último partido" –derrota en el Anxo Carro ante el Fuenlabrada ya descendido (1-3)– y viajar a la ciudad aragonesa "con las ideas claras, tenemos que cambiar cosas y buscar el objetivo de los puntos".

Sobre su próximo rival reconoció que es un "gran equipo, sabemos que son peligrosos en transiciones y debemos hacer muy bien las cosas. Tienen buenos jugadores, son peligrosos arriba, terminar con la portería a cero es importante para nosotros".

Alberto Rodríguez debutó en Segunda esta misma temporada y ha ido de menos a más, como demuestra el premio recibido por parte de la afición. Para él, jugar en un estadio histórico como La Romareda es especial porque "suma experiencia".

