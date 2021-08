El central Alberto Rodríguez ha agradecido al Lugo la oportunidad que le ha brindado para ser profesional a los 28 años (cumplirá 29 el 31 de diciembre).

"Estoy muy contento por la oportunidad que me brinda el Lugo de jugar en categoría profesional. Vengo mucha ilusión y ganas. La adaptación ha sido muy buena en todos los aspectos, los compañeros me han acogido muy bien desde el primer día, y también la ciudad", dijo en su presentación.

El central canario, que procede del Tamaraceite, con el que jugó en Segunda División B la temporada pasada, indicó que si no llegó antes al fútbol profesional no fue "por trabajo y constancia".

"En el fútbol se dan circunstancias, unas veces se da antes y otras después, pero nunca me he rendido, siempre he luchado por este sueño y seguir trabajando porque no me pongo techo", advirtió.

El nuevo jugador del Lugo firmó por una temporada con opción a otra y el director deportivo del club, Mauro Pérez, indicó que las dos partes hicieron "una apuesta" de darse quince días de prueba cuando comenzó la temporada y antes de rubricar el contrato.

El responsable del área deportiva del Lugo, que es tinerfeño, recordó que Germán Sánchez, defensa del Granada, fue fichado por el Tenerife a los 28 años y sin haber jugador en Segunda A, algo similar al caso de Alberto Rodríguez.

Del nuevo jugador rojiblanco, destacó el "poderío en los duelos" y dijo que no está "exento de calidad, personalidad, carácter y liderazgo".