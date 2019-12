Albarracín protagoniza un caso de violencia de género

El futbolista uruguayo Nicolás Albarracín, que militó en el CD Lugo en la campaña 2017-18 cedido por el Peñarol (jugó 27 partidos y anotó un gol), se hizo ayer con un hueco en los noticiarios de medio mundo después de que su equipo, el Wanderers, lo apartara de la plantilla luego de que de su pareja, la modelo y actriz Natalia Camilo, publicase en las redes sociales las amenazas recibidas por parte de Albarracín. Antes, se había hecho viral un vídeo en el que se ve cómo la agrede.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de la ciudad uruguaya de Florida. Todo salió a la luz cuando la modelo argentina Nazarena Vélez, amiga de Natalia Camino, publicó el pasado domingo en las redes sociales un vídeo que muestra a Albarracín agrediendo a Camilo. En las imágenes se ve cómo el jugador la toma violentamente por los brazos y se escucha a la actriz pedirle que la suelte. Albarracín le dice: "¿Vos me querés lastimar? ¿Vos me querés lastimar? Se te va a venir la noche".

Así trata el jugador de fútbol Uruguayo Nicolás Albarracin a su pareja desde hace años,la actriz Natalia Camilo.

Ella me mandó el video hace unos días en un claro pedido de ayuda.

Hoy volvió a agredirla y la amenazó pero en público y fue detenido.

"Voy a viralizar algo que a mi amiga Natalia Camilo (...) le viene pasando hace mucho tiempo y no lo puede expresar como toda mujer que está pasando por un momento de violencia, más cuando viene de muchos años. Una no lo puedo contar y necesita pedir ayuda. Creo que ella al mandarme este video a mí me estaba pidiendo ayuda", aseguró Vélez en la presentación del video.

Al día siguiente, el lunes día 9, Natalia Camino, cuya relación con Nicolás Albarracín comenzó hace cinco años, actuó como presentadora en la Fiesta Nacional de la Bici en la localidad uruguaya de Sarandí Grande. Allí se presentó Albarracín, que protagonizó una discusión con Camino, tras la que abandonó el lugar gracias a la intervención de la Policía.

La propia Natalia Camino recurrió este miércoles a las redes sociales para publicar después las capturas de las conversaciones vía WhatsApp con Albarracín, en las que el jugador uruguayo, de 25 años, la insulta con reiteración y la amenaza. "Chupa pija", "puta", "das asco", "te arruino", "te pego un piñe adelante de todo" o "muerta de hambre", son algunas de las expresiones que se repiten en los mensajes.

Nicolas Albarracín, jugador del Wanderers violentaba a la pareja y el club lo separó de inmediato.



Nicolas Albarracín, jugador del Wanderers violentaba a la pareja y el club lo separó de inmediato.

El Wanderers, club en el que milita Albarracín, al enterarse de la situación, tomó la determinación de separar al futbolista por tiempo indeterminado. A su vez, el presidente Gabriel Blanco avisó de que, mientras esté en el cargo, el exjugador del Lugo tiene las puertas cerradas y que buscarán dar un mensaje claro y contundente en la lucha por la erradicación de la violencia. "Son días bastantes particulares pero es una realidad que nos tocó vivir y hay que tomarla con responsabilidad. Es la primera vez que nos pasa algo así y esperemos que sea la última. Ya se lo comunicamos al jugador. Como institución debemos tomar las medidas que están a nuestro alcance. La idea es que Albarracín no juegue más en el club durante esta directiva. Hay que dar un mensaje claro", señaló Gabriel Blanco, según recoge la web especializada en fútbol uruguayo Tirando Paredes.