Alarma encendida

El centrocampista del Lugo Carlos Pita reconoció este jueves en rueda de prensa que el conjunto rojiblanco vive el momento más difícil de los últimos años, desde luego desde que regresó, en 2012, a Segunda División.

"Es el momento más complicado por la situación clasificatoria, porque no damos enlazado resultados positivos y no nos alejamos de los puestos de descenso. Los resultados te permiten trabajar con más confianza y jugar mejor, y no estar con la tensión de que si pierdes te puedes meter abajo. Es una situación diferente a la que vivimos todos los años, pero también nos tiene que hacer más fuertes si conseguimos salir de ella", manifestó el coruñés.

El capitán del Lugo fue claro al evaluar el duelo ante el Mallorca del pasado fin de semana. "Con respecto al partido del Mallorca hay que corregirlo todo, no estuvimos bien en defensa ni ataque, no fuimos capaces de contrarrestar su juego ni hacerles daño, no supimos aprovechar el juego por banda, no estuvimos cómodos en ningún momento y fueron muy superiores a nosotros. Hay que volver a ser un equipo intenso, ser valientes y tener personalidad cuando tengamos el balón. Es difícil jugar en esta situación, pero ahora es donde se ven los jugadores de verdad. De lo que se trata es de ser un equipo y ante el Mallorca no trabajamos como equipo ni estuvimos unidos", reconoció.

Pita quiso lanzar un mensaje de unidad para salir adelante, un mensaje dirigido a jugadores, cuerpo técnico, empleados del club y afición. "Es una situación que no nos gusta vivir, pero sabemos que en cualquier momento podía pasar. Ahora el objetivo de todos es conseguir la salvación y ahí tenemos que estar todos unidos, es un objetivo de todos los trabajadores, lo que se busca es seguir disfrutando del fútbol profesional. Tenemos que salir a ganar, competir y conseguir que la gente esté enchufada. Creo que entre todos tenemos que marcar un camino e ir todos en la misma dirección, a lo mejor hay que jugadores con más experiencia, pero también la gente más joven tiene que dar un paso al frente porque ellos también saldrán beneficiados de esto", aseguró.

Pita insistió en que el Lugo no puede pensar en que su teórica calidad y capacidad puede ser suficiente para salvarse. "No somos un equipo consistente si no damos el cien por cien en cada momento. Ahora mismo cada error nos está penalizando. No podemos presuponer que nos llegará con la calidad que tenemos. Veo a la gente con ganas de salir de la situación, pero los nervios nos pueden llevar a equivocaciones. No podemos tener miedo, hay que ser valientes. Ganando al Elche veremos las cosas de otra manera", indicó.

Manu y José Juan

"Son dos profesionales ejemplares"



"Son dos jugadores (Manu y José Juan) que van a tener un recibimiento espectacular porque lo merecen por la trayectoria que tuvieron en el club en tantos años, eso habla por ellos mismos. No hay nada que añadir, y es que hablamos de dos profesionales ejemplares, tanto en el campo como fuera, y su comportamiento durante todo el tiempo que estuvieron aquí fue espectacular", aseguró este jueves Carlos Pita al referirse a estos dos exjugadores del Club Deportivo Lugo que militan actualmente en el Elche.



Lanzamiento Nissan

El Lugo anunció este jueves la puesta en marcha del nuevo Lanzamiento Nissan. Antes, los aficionados del Club Deportivo Lugo tenían que repetir, durante el tiempo de descanso, el gol marcado hace un año por Juan Carlos ante el Spórting de Gijón desde más allá del centro del campo; ahora el concurso consistirá en rememorar el gol que marcó Carlos Pita en la sexta jornada de la actual temporada 2018-2019 frente al Real Zaragoza.



Entrenamiento

El equipo lucense realizará este viernes una nueva sesión de trabajo de cara a un partido en el que todo apunta a que Luis Ruiz y Campillo seguirán como baja ante el Elche por sus problemas físicos.