Aitor: «Tengo mucha gente que aprecio en Lugo y siempre me reciben bien»

LUGO. El futbolista del Extremadura Aitor Fernández se refirió al partido de este domingo en el que se medirá con un Lugo con el que consiguió el ascenso a Segunda División. El jugador dijo que espera tener un buen recibimiento en el Ángel Carro.

«Tengo mucha gente que aprecio allí (en Lugo) y siempre que voy soy muy bien recibido. Es un equipo que tiene muy marcada su forma de jugar, su forma de ver el fútbol y ha ido siempre en esa línea. Es un conjunto que en su casa le gusta tener el balón, que te somete y que es complicado porque se hacen los partidos largos y la gente aprieta», manifestó.

El lateral del Extremadura dejó claro que su equipo irá por todas a Lugo y que necesita puntos independientemente del rival. «Nosotros vamos a ganar y es nuestra idea. Queremos estar metidos en la pelea y sabemos que en la segunda vuelta los partidos van a ser más difíciles de sacar. Estamos obligados a hacer los puntos que tenemos que hacer sin ver a los rivales. Hay que hacer los 50 puntos y los demás que hagan lo que quieran», indicó.

Aitor Fernández no ha contando con minutos en los últimos encuentros, pero apuesta por hacer grupo. «Siempre aprieto. Lo he dicho siempre y lo volveré a decir, ahora la situación es la que se está dando, pero me gustaría jugar, aunque ahora no lo esté haciendo. Lo que tengo que hacer es ayudar a mis compañeros y ayudar a la persona que esté jugando en este momento para hacerlos mejores», dijo.