Aire fresco en el despacho

JESÚS VÁZQUEZ TALLÓN es uno de los hombres fuertes de Isidoro Hormillos para renovar y ampliar las miras de la federación gallega de atletismo en los próximos años.

El dirigente lucense, un hombre curtido en la base del deporte, reconoce que hay mucho que hacer y da pistas sobre los ejes e ideas claves para la federación en Galicia y Lugo. "Tenemos varios ejes de actividad en clave autonómica, como el desarrollo integro de todo el tejido atlético, el desarrollo progresivo de las diferentes infraestructuras y, en el caso de Lugo, hay que agradecer los pasos que está dando en el Concello de Mondoñedo por parte de la alcaldesa, Elena Candia, y la alcaldesa de Lourenzá, Rocío López, para intentar la creación de unas pistas de atletismo en la confluencia entre los dos Concellos, lo cual sería el salto cualitativo muy importante para la provincia de Lugo. En clave provincial también estamos desarrollando situaciones con el de Monforte de cara al estadio de A Pinguela y próximamente abriremos caminos con la Xunta para ver cuáles son las mejoras que se puedan dar en la Ciudad Cultural.También se buscaría el desarrollo progresivo del atletismo de base, las delegaciones están dando un paso adelante pero queremos dar saltos cualitativos en la formación de los entrenadores gallegos y hay que fomentar el atletismo popular como un aspecto de bienestar social", asegura.

Uno de los temas en los que reconoce que hay que avanzar Jesús Vázquez Tallón es la compatibilidad para los atletas entre deporte y estudios, algo de lo que se quejó hace pocas fechas Adrián Ben.

"Entiendo que todos los deportistas en el momento en el que dan ese salto a ser deportista de élite o deportista de alto rendimiento, se debe hacer una serie de formas se pueden compaginar el deporte con la formación y los estudios. Es algo fundamental y desde la federación hay esa preocupación. Respecto a Adrián Ben y otros casos que están en camino, hay que darles una solución. Que deportistas que no tengan que verse con 18 y 19 años a tomar la elección de una cosa u otra", señala.

Otro tema importante llega con la demanda por parte de varios sectores de que se ponga en marcha una Liga gallega de atletismo en pista, y ahí Jesús Vázquez Tallón confirma los pasos andados. "Se está haciendo un planteamiento específico para intentar la creación de esa Liga, la intención es sacarla adelante en la temporada 2019-2020. Creemos que es algo necesario para el desarrollo del atletismo de base", comenta el vicepresidente de la Gallega.

A nivel personal, Jesús Vázquez Tallón llega al mundo del atletismo tras vivir una amplia experiencia en gestión, deporte y política. "La política debe ir de la mano de la sociedad. Creo que puedo aportar en muchos ámbitos. Estoy con ganas, ilusión y creo que compagino juventud y experiencia. Soy una persona del mundo de la gestión, lo que permite conocer la realidad de cada uno de los deportes. Sigo vinculado al mundo del fútbol y estoy desarrollando acciones en el mundo del atletismo", mantiene.

El vicepresidente de la federación gallega analiza la situación del atletismo gallego en la actualidad. "Ahora tenemos 65.000 licencias de día, personas que a lo largo del año participan en alguna actividad, y habrá un salto progresivo en cuanto al trail y también llegar a las zonas grises en Galicia y la implantación de diferentes actividades para las categorías inferiores. Somos la federación de España que más actividades realiza, vamos a llegar y pasar las 400 pruebas organizadas y siempre hay que ser ambiciosos y buscar mas éxitos. Hay atletas que están en esa etapa que por edad pueden llegar muy lejos y hay que darles los recursos, y viene una generación entre los 16 y los 18 años que están a punto de dar ese paso a sénior y que están ahí cerca", reconoce.

Jesús Vázquez asegura que pronto habrá novedades y proyectos muy importantes para Galicia y Lugo, todo para mejorar un deporte que va claramente a más.

Conflicto: Regulación de las carreras populares

Jesús Vázquez Tallón se pronuncia sobre la regulación de las pruebas populares y ese conflicto que existe actualmente con la empresa Championchip.



"En cuanto a las empresas de gestión deportiva, hay una muy buena confluencia en líneas generales con la mayor parte de ellas, incluso se colabora con ellas. Es cierto que con alguna a nivel particular puede haber algún tipo de diferencia por la situación que ellos consideran que hay como una competencia desleal, pero sí que desde la federación la intención es clara y es tender puentes, consensuar con todos los agentes que tienen vinculación con el atletismo gallego y, desde luego, no quiero tener ningún tipo de confrontación ni problema abierto", dice. "Estoy abierto a hablar con la totalidad de empresas para intentar el bienestar por el deporte en general y el atletismo en particular", añade el vicepresidente de la Gallega respecto al tema.



¿Muchas pruebas?

"La federación gallega de atletismo organiza a día de hoy 380 pruebas anuales, hay diversas solicitudes que se irán canalizando de forma progresiva. Está muy bien el desarrollo de ellas, pero hay que ver cuál es el crecimiento en cada una de las zonas", finaliza Vázquez Tallón.