Ahora los tacos los calzan ellas

Están ahí y salen al campo con tantas ganas de jugar como lo hacen ellos. No, el fútbol ya no es cosa de hombres. Ni para quien lo ve, ni para quien lo juega. Ya lleva siendo así hace diecisiete años en Lugo si nos referimos al fútbol campo y bastantes más, veintisiete, si hablamos de fútbol sala.

En ambos casos, el pionero fue un club radicado en Friol y creado por un peluquero, Ángel Villar Hermida, que bautizó el club con el nombre de su, entonces, negocio: Peluquería Mixta Friol (PM Friol, ahora). Esta entidad fue la primera que llevó a un campo de fútbol a mujeres lucenses. Lo hizo en 2006. A los pocos años, surgió el primer equipo de fútbol campo femenino de Lugo ciudad, sería en la SD Milagrosa. Ambos estaban en categoría senior.

El fútbol base federado no llegaría hasta 2018. Ese año –entre las jugadoras adultas y las más jóvenes– la federación gallega contabilizaba unas 80 fichas de futbolistas lucenses (30, senior, y 50, en las categorías base). Pero en solo un quinquenio el crecimiento en la práctica de este deporte entre las mujeres fue exponencial. Ahora, en 2023, este número se acerca a las 450. O sea, la cifra de lucenses que calzan tacos se multiplicó por nueve. Y no solo hay dos clubs, hay once: el PM Friol y el CD Lugo, son los dos que están más alto, en la Tercera RFEF (cuarta categoría nacional), y nueve entidades más que se dividen entre Primera, Segunda y Tercera Autonómica, que son la SD Antas, el PM Friol B, la SD San Lázaro, la SDC San Roque, la SD Chantada, la ADC Monte Forte, el Carballedo CF, la SCD Milagrosa y la SG Comercial.

Veteranas

Pero llegar hasta aquí no fue nada fácil. Covi Regueiro Neira es ahora entrenadora del PM Friol pero fue una de las primeras jugadoras de fútbol campo de Lugo y es la que más tiempo continuado lleva jugando. Hoy tiene 43 años y lleva un cuarto de siglo dándole patadas a un balón. Empezó, como la mayoría en esa época, en el fútbol sala porque no había todavía equipos de fútbol campo. Covi, incluso, tuvo que irse a Ponferrada para poder saltar al campo para jugar en el Peña Centenario Athlétic de Bilbao. Era el año 2004.

Covi Regueiro, entrenadora del PM Friol. EP

"Moitas dobrabamos e xogabamos o sábado en fútbol sala e o domingo, en fútbol campo. Daquela, máis que un equipo eramos un grupo de amigas. Nunca vivín un ambiente malo como xogadora. Quizais máis como adestradora tiven que escoitar cousas como "ese é un deporte de homes" ou "o fútbol feminino non é fútbol" pero como xogadora non", comenta Covi Regueiro.

Vero Carballo Varela, del Carballedo CF, en Tercera Autonómica, es otra de las futbolistas más veteranas de Lugo. Tiene la misma edad que Covi, 43, pero en su caso –como en otras muchas trayectorias de mujeres– comenzó a jugar en la adolescencia y paró en la edad adulta para formar una familia. Hace cinco años volvió a saltar al campo y ahora ya nadie la para. "Xogaba con 13 anos nos torneos das festas e sempre me gustou pero, en serio, en fútbol campo e nun equipo empecei hai cinco anos, con 38", indica.

Fue idea de su marido, exjugador de fútbol, que un día pensó en crear un equipo femenino en Carballedo. "En canto mo dixo, non o dubidei nin un só momento. Díxenlle: "Vale, agora só vos faltan dez!", cuenta.

Para Vero, de jugar al fútbol ahora, en 2023, siendo mujer a hacerlo cuando era adolescente, hace 30 años, "hai un abismo". "Por iso, é importante que as nenas e as rapazas aproveiten a oportunidade. Oportunidade que non había cando era eu pequena cando non era común ver as rapazas xogando ao fútbol. Como moito, xogaban ao brilé, ao voleibol ou ao balonmán e o único que che quedaba era xogar os torneos nas festas", dice.

Ahora no lo deja. Entre otras cosas, porque dice que es una buena forma de evitar ir al psiquiatra. "Na casa xogamos todos ao fútbol. O meu home xogou e as dúas fillas que teño, de 8 e 11 anos, tamén xogan. Somos catro futbolistas na casa! Miña nai non quere que estea metida nisto e dime que deixe o fútbol pero eu dígolle que o fútbol é o meu psiquiatra. É un desafogo, unha motivación e cando xogo esquézome dos problemas. Así que mentres que o físico mo permita, seguirei. Dáme a vida!", asegura Vero.

María Varela Rodríguez es un poco más joven. Tiene 36 años. Desde niña, jugaba al fútbol en el patio del colegio y lo hacía con normalidad, aunque todavía no era normal.

"Levo xogando ao fútbol desde que tiña 8 anos. No colexio, cos rapaces. Non era o normal porque as nenas tiraban máis hacia o baloncesto pero eru andaba con rapaces e a todos lles gustaba o fútbol. Nunca sufrín marxinación por ser muller. Eramos un equipo mixto e, despois, ata os 18 xoguei ao fútbol sala en Chantada. Despois, cando fun á universidade, xogaba cos veteráns en Vigo e desde hai cinco anos xogo co Carballedo CF en fútbol campo", resume esta jugadora del Carballedo CF.

Cuando tuvo oportunidad de jugar en serio, descubrió que el fútbol era, además, un buen antídoto contra el estrés y no le importó, mientras que formó parte del gabinete de prensa de la alcaldía de Lugo, coger el coche y viajar todos los miércoles y viernes a las nueve de la noche para entrenar en A Barrela a las diez. Al fin y al cabo, era una locura que merecía mucho la pena.

"O fútbol, para min, é unha vía de escape. Xa levo os tacos comigo sempre, no maleteiro do coche! E cando traballaba en Lugo saía vestida de futbolista para non ter que cambiarme ao chegar á Barrela. Entrenaba mércores e venres e o domingo pola mañá xogaba. Organizábame para poder facelo, pese ao traballo", afirma.

Ahora, con 36 años, ve con nostalgia el sueño que viven las jugadoras de la selección femenina de ser campeonas del mundo.

"Quen me dese ter 19 anos e desfrutar como estas rapazas! Antes era máis complicado pero agora, con este triunfo, demostrouse que o fútbol xa non é un deporte de homes, é de mulleres. E pronto aparecerán cromos, pósters e carpetas nos colexios coas fotos das xogadoras da selección", vaticina María Varela.