Aguza: "El Sabadell va a salir a morder"

El centrocampista del CD Lugo, Sergio Aguza, lanzó un mensaje de cautela antes de medirse este domingo con el último clasificado del grupo 1 de la Primera RFEF, el Sabadell. "Viene de una derrota dolorosa y van a salir a morder. Nosotros tenemos que igualar su intensidad y empezar bien el partido", avisó sobre un equipo en el que militó hace dos temporadas, donde coincidió con Munitis y Morgado y del que guarda buenos recuerdos. "Coincidí con César y con el míster y recuerdo esa etapa con mucho cariño".

"Allí me sentí querido y arropado, guardo muy buenos recuerdos del club. Fue un año intenso y cambiamos una dinámica complicada hasta quedarnos a las puertas de pelear por el ascenso. Les deseo lo mejor", añadió el centrocampista catalán sobre un equipo que ocupa la última posición de la clasificación y que no despega el vuelo en este primer tercio del curso. "Me sorprende porque es un equipo con buenos mimbres, pero ya sabemos la dificultad de esta categoría. Quizá falta esa estabilidad, ellos buscan dar con la tecla pero..."

Sobre el partido, aseguró que el equipo catalán tratará de "salir de un momento complicado" y que con el "último cambio de entrenador" (Gerard Bofill cogió al equipo hace un mes) "buscarán la mejora, pero todo lleva su tiempo". El Sabadell, además, anunció este mismo miércoles la contratación de un nuevo director deportivo. Carlos Rosende, ex del Deportivo, tomará las riendas del club en la secretaría técnica.

Sobre la derrota ante el líder de la clasificación, la Cultural Leonesa, Aguza quiso dar varios apuntes para tratar de justificar el bajón en la segunda parte. "Se jugaron dos partidos", apuntó. "Hacemos una gran primera parte, el equipo controla el partido pero en la segunda nos faltó paciencia y madurez con los goles encajados. Toca aprender y mejorar, aunque aún queda mucho".

A este respecto, añadió que "se puede encajar y seguir peleando por el partido, se puede dar la vuelta al marcador y el equipo debe saber encajar los goles y sobreponerse a ello".

A nivel individual, recordó que ahora le toca "apretar y trabajar para aprovechar la oportunidad cuando llegue". Aguza reconoció sentirse "bien, pero el equipo está funcionando y es normal que se mantenga la continuidad de los que están jugando". El centrocampista catalán arrancó la temporada de titular pero acabó relegado al banquillo por Thiago Ojeda y Jozabed. "Ahora toca trabajar y apoyar desde el banquillo. Tengo que estar listo para cuando el míster crea conveniente darme la oportunidad. Ahora mismo hay que sumar a los compañeros desde el trabajo".