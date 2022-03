El joven base uruguayo Agustín Ubal, presentado en la mañana de este miércoles por el Río Breogán, aseguró que se siente "muy identificado con las características del club, los de Montevideo somos aguerridos, no damos nada por perdido, y el Breogán se caracteriza por ello". Ubal llega cedido hasta final de temporada por el Barcelona, pero aseguró que no le importaría "extender" el acuerdo entre los dos equipos la próxima temporada. "Llevo pocos días pero estoy muy cómodo, ojalá mi rendimiento acompañe y pueda estar más tiempo, porque me gusta la estabilidad".

El uruguayo explicó que fue su representante quien le avisó de la opción de jugar en Lugo hasta el final de temporada. "Estaba de viaje a Chile después de jugar en Brasil con la selección y en cuanto me dijo que había esta oportunidad le dije que sí, es una oportunidad para desarrollarme, si quiero jugar en el Barça necesito rodaje y experiencia, y vengo a echar una mano donde el entrenador quiera, a ver cómo progreso y en qué puedo ayudar", señaló.

En el aspecto individual, Ubal se describió como un "combo-guard". "Puedo jugar como base y escolta, me faltan kilos para jugar de tres pero es mi objetivo, jugar en las tres posiciones. Hace tres años que juego de base, siempre fui escolta, pero ahora me desarrollo como base", aseguró. "Me gusta anotar, hacer jugar a mis compañeros, pero siento más el juego desde la anotación. Veremos qué me pide el 'coach', pero puedo brindar cositas al equipo".

Sobre su llegada al equipo, reconoció que los miembros de la plantilla se lo están haciendo "muy fácil" en esta primera semana. "No tengo palabras. Musa, Rasid, los hermanos Quintela...es un grupo magnífico, con una química hermosa. Me hacen sentir como si hubiera estado desde el principio y lo aprecio mucho".

En el aspecto táctico del Río Breogán, comentó que Veljko Mrsic "deja jugar mucho a los bases, deja ordenar mucho el equipo, interfiere pero da libertad a la hora de jugar y eso me gusta, no me gusta encadenarme mucho a sistemas, prefiero jugar al baloncesto, dejar fluir el balón y en este equipo veo que se comparte muy bien la pelota". En este sentido recordó que viene del Barça, "que es mucho más sistema, saber para qué jugar, para qué no, manejar los tiempos, es otro ritmo y estilo".

Por último, destacó el nivel de jugadores como Mahalbasic, "un jugador muy talentoso, con y sin balón", habló de Musa, "qué decir, su nivel de anotación..." y nombró a Trae Bell-Haynes. "Es un equipo con mucho talento y potencial, con individualidades que se pueden explotar, pero vengo del Barça, he tratado con bastantes estrellas y sé cómo relacionarme, cómo meterme con ellos e involucrarme", finalizó.