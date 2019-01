El encuentro ante el Baxi Manresa, saldado con derrota, no solo fue un revés deportivo sino también la causa de que el Cafés Candelas Breogán entre en una nueva fase de incertidumbre en la actual temporada y, desde luego, de una notable inquietud con respecto a su futuro. Al margen de que ante un rival sin un juego interior especialmente potente quedaran al descubierto todas las importantes carencias del conjunto breoganista en esas posiciones, durante el transcurso del encuentro ante el conjunto catalán, a los tres minutos de estar en cancha, se produjo la lesión de Tadija Dragicevic.

Según anunció el club celeste, los primeros resultados de las pruebas médicas indican que el ala-pívot sufre "unha rotura músculo-tendinosa no biceps femoral dereito". En la nota difundida este martes, el Breogán no habla de plazos concretos pero la recuperación de una lesión de este tipo puede está en torno a las ocho semanas. Dicho de otra manera, Tadija Dragicevic, al que le quedan dos meses de contrato con el Breogán, no volverá a vestir la camiseta celeste.

Por si fuera poco, el último refuerzo, el que teóricamente iba a equilibrar las deficiencias del juego interior breoganista, no podrá volver a ayudar al equipo. La situación, además, se complicó más con la nula participación ante el Manresa del penúltimo llegado al equipo, Elijah Millsap y las críticas del entrenador, Natxo Lezkano, al jugador al término del encuentro. Esto dejó al descubierto un claro desencuentro entre el técnico y el jugador, que por otra parte ocupa una plaza de extracomunitario.

Aunque, según alguna fuente, en la mañana del martes el entrenador y el jugador mantuvieron una reunión, lo cierto es que Millsap no ha participado en ninguno de los entrenamientos realizados por el equipo desde el pasado sábado. Según el club, la ausencia del estadounidense se debe a una gastroenteritis.

Desde el club breoganista se insistió en la jornada de este martes que no se plantea la rescisión del contrato de ningún jugador ni mucho menos la contratación de algún sustituto, ya que no existe presupuesto para ello a estas alturas de la temporada. Aun así, quizá se podría abrir una posibilidad a este respecto. Para ello es necesario que si en lugar de hacer toda la recuperación en Lugo Dragicevic solicite romper el contrato para hacerlo en su país —el Breogán se podría ahorrar un par de mensualidades— y, además, si Millsap es el que decide abandonar el equipo, lo que no se descarta. Así, sí se abriría una opción de acudir al mercado.

El Tecnyconta no descarta aún a McCalebb

En Zaragoza siguen a la espera de los resultados de las pruebas médicas realizadas al base Bob McCalebb, que se retiró lesionado en el encuentro que el pasado domingo jugó su equipo ante el Gipúzkoa. Aunque no hay demasiado optimismo al respecto —todo apunta a que sufre una lesión muscular—, el club maño aún no descarta la participación del estadounidense en el encuentro del próximo sábado ante el Cafés Candelas Breogán. El Tecnyconta recibirá al equipo lucense desde la décima posición de la tabla con nueve victorias y otras tantas derrotas. Como local, el equipo que dirige Porfirio Fisac logró cinco triunfos y sufrió tres derrotas, ante Fuenlabrada, Obradoiro y Andorra.