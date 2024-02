Agotadas las entradas para el preestreno en Lugo del documental de Musa

El efecto Musa sigue vivo en Lugo. Y no es para menos. El Breogán anunció este sábado que las entradas para acudir al preestreno del documental Brate. Lugo y Dzanan Musa unidos para siempre se agotaron en apenas unos minutos.

La ACB anunció esta semana el estreno de la pieza audiovisual, un documental sobre el paso del alero bosnio por la capital lucense y cómo esta decisión le cambió la vida.

Este sábado, los abonados del Breogán pudieron reservar su localidad para el preestreno, que se celebrará el lunes 5 de febrero en los cines Yelmo de As Termas. Pero no todos, ya que el propio club anunció a los pocos minutos que las reservas se habían agotado.

El lunes se llevarán a cabo dos pases del documental: uno a las 18.30 horas y otro a las 20.30.

Esgotadas as reservas en só uns minutos! Os mails coas entradas iranse enviando ao longo das próximas horas. Grazas!

Nalgunhas reservas das 20:30 é posible que, no detalle, apareza a hora incorrecta. Isto corrixirase no envío da entrada. Grazas a todos https://t.co/zZUhJ5DVS1