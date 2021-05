Dos aficiones unidas por una ciudad

Dos aficiones que estarán pendientes de un fin de semana a cara de perro para los dos buques insignia del deporte lucense. Dos aficiones que sacarán con orgullo sus colores para animar al Breogán y al Lugo en dos partidos con aroma de final, sin vuelta atrás y con la esperanza de que puedan cumplir con sus objetivos: ascender a la Liga ACB en el caso del Breo y permanecer en Segunda División en el de los rojiblancos. Borja García, miembro de la Peña Lugoslavia, del Lugo, y Alejandro Ferreiría, socio del equipo del Pazo, esperan que la temporada tenga un final feliz para todos.

"Los jugadores de los dos equipos deben creer porque fueron capaces de demostrar de lo que eran capaces. Los dos equipos tuvieron fases de muy buen juego a lo largo de la temporada y creo que si ellos creen pueden sacar sus objetivos adelante", afirma Borja García.

"El lunes no existe para ninguno de los dos equipos. El Breogán si no gana hace las maletas y para casa y el Lugo si pierde también. Los dos deben tirar para adelante, pensar que este fin de semana es su momento y que piensen en los colores de las camisetas que llevan, lo que defienden y la gente que hay detrás apoyándoles. El Lugo y el Breogán suponen mucho para una ciudad como esta", manifiesta Ferreiría.

El primero en jugar será el Breogán, este sábado ante el Palma en el tercer duelo de la primera ronda de los play off de ascenso. "Espero que el equipo reaccione, porque lo he visto mal. En general la segunda vuelta está siendo mala. El primer partido del play off parecía que había reaccionado, pero el otro día volvió a ser muy irregular. Espero que con el empuje del Pazo hagamos un buen partido y espero que ganemos", observa Ferreiría.

"Cuando el Pazo aprieta es un plus y para los jugadores del Breogán no es medio partido ganado pero casi. El Pazo siempre es un plus de motivación, estoy confiado en que van a ganar", declara Borja García.

Sobre el Lugo, García indica que ve al equipo "preparado, con ganas de que acabe todo y poner punto final a esta temporada tan complicada. Los veo con ganas. A ver cómo resulta, pero creo que se puede hacer un buen partido".

"El equipo llegó vivo al último partido y eso hace un mes era impensable. Es un partido durísimo y una prueba tremenda ante un equipo que se juega entrar en el play off, pero confío en la dinámica que han conseguido en los tres últimos partidos y puedan ir a por la victoria. Hay que ir a ganar y yo tengo confianza en que van a sacar su amor propio. Es ahora o nunca", dice Alejandro Ferreiría.

Este seguidor del Breogán y exsocio del Lugo cree que la permanencia del equipo rojiblanco es más fácil, en estos momentos, que un ascenso del Breogán a la ACB. "Ahora mismo veo más fácil la permanencia del Lugo que el ascenso del Breo, aunque es un partido tremendo y de gran dificultad. Es muy difícil lo del Lugo, pero el Breogán ha dejado de ser favorito al ascenso. Creo que pasaremos ante el Palma, pero no veo al equipo favorito", dice.

"Al Lugo lo veo preparado para la lucha. El Breogán, en cambio, no es el equipo que sacaba pecho a principio de temporada, creo que titubea más y coincido con Alejandro en que este partido se va a sacar, aunque tengo mis dudas con respecto al futuro. Ojalá que salgan adelante tanto uno como otro", destaca Borja García.

Para ambos aficionados es importante para la ciudad que los dos clubes cumplan sus objetivos. "El que ninguno de los dos equipos cumpla el objetivo le puede suponer un bajón al Lugo tanto a nivel de visibilidad o en el plano económico. Para Lugo puede ser difícil", valora García.

"Es muy importante para la ciudad de cara a la visibilidad. Los años que lleva el Lugo en Segunda ha sido muy importante para la ciudad. El fútbol tiene mucha repercusión en España y el hablar del equipo le da también mucha visibilidad a Lugo. En el tema económico también es importante. En cuanto al Breogán, la ACB ha sido siempre el hábitat natural del equipo, aunque en los últimos años hemos estado más fuera que dentro. Sería muy bueno estar en la ACB, sobre todo por la afición. Creo que las dos aficiones (la del Breo y la del Lugo) están muy por encima de los dos clubes ahora mismo. Las dos aficiones están dando lecciones continuamente a las dos directivas. Aunque sea solo por las dos aficiones, tenemos que estar ahí", considera Ferreiría.