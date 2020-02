Aficionados del Lugo narran el viaje a Fuenlabrada: un partido para el recuerdo

En autobús, en automóvil, en metro y cercanías. Con el despertador puesto a las cuatro de la mañana un domingo, el café metido en vena y la ilusión de apoyar al equipo como fuera, recorriendo 1.000 kilómetros en un viaje exprés de ida y vuelta entre Lugo y Fuenlabrada o de 60 entre Vallecas y la ciudad madrileña. El conjunto lucense no estuvo solo en el Fernando Torres, lo hizo con más de cien valientes que pasaron media mañana en los andamios del estadio fuenlabreño.

"Na grada do andamio había como cen persoas e logo había mais repartidas por outros flancos do campo. O ambiente que deu a grada pequena foi moi boa", aseguró Denís Iglesias, miembro de la Peña Lugoslavia que estuvo presente en el Fuenlabrada-Lugo desde Madrid, donde reside. "Fun en transporte público cun amigo de Bóveda que vive aquí e estivemos nunha grada frontal. O meu amigo dí que lle foi mais sinxelo ir a Fuenlabrada a ver ao Lugo desde Vallecas que en Lugo dende Bóveda", relató Iglesias.

Salimos a las cinco de la mañana y a las once y cuarto estábamos ya por Madrid. Tomamos una cerveza y fuimos para el campo

Desde Lugo acudieron Marcos Porto y Álex González Varela, quienes se levantaron muy temprano para viajar 500 kilómetros de ida y otros 500 en una feliz vuelta. "Viajé el domingo por la mañana en coche con un amigo. Salimos a las cinco de la mañana y a las once y cuarto estábamos ya por Madrid. Tomamos una cerveza y fuimos para el campo", dijo Porto, quien reconoció que "siempre cuesta levantarse muy temprano, pero no hay problema para ir a ver el fútbol. No es un sacrificio".

Varela eligió el autobús fletado por el club. "Me levanté a las 4 de la mañana, fue la vez que más madrugué para ver un partido de fútbol. Salimos a las 5 de la mañana del Ángel Carro con casi medio centenar de aficionados ilusionados de poder asaltar el Fernando Torres y seguir luchando por la permanencia", dijo.

Los seguidores dieron el do de pecho en las gradas y celebraron el gol de El Hacen como si fuera el de una final. "El centenar de aficionados albivermellos no nos cansamos de arropar al equipo. El gol de El Hacen fue una fiesta desmedida, pero el éxtasis llegó cuando el árbitro decretó el final del partido. En ese momento jugadores y aficionados soltaron toda la rabia que tenían dentro", contó Álex González.

"Estaba con mi amigo y le dije en un momento: ‘Ya verás, merecían ir ganando ellos y vamos a tener una y la vamos a meter’. A los cinco minutos tuvimos una y la metimos", cuenta Marcos Porto, quien vivió el tanto "con mucha alegría".

"Neses derradeiros minutos estaba a ver case o partido de esguello e case satisfeito co empate para asumir o partido co Oviedo coma unha final, pero ves que o balón de El Hacen entra e, aínda que nós estabamos rodeados de afeccionados rivais, foi imposible non saltar coma un resorte para celebrar o gol", valoró Denís. "Logo do partido vin a xente fora que desbordaba ledicia, sobre todo despois do pao que se levaron contra o Elche. Mais alá dos puntos, aporta a enerxía necesaria para seguir adiante. A afección non gañará partidos, pero é o elemento necesario para a supervivencia deportiva", añadió Iglesias.

"Llevo varios partidos viajando para ver al Lugo, pero nunca había vivido una victoria. En el viaje de vuelta a nadie se le podía quitar la sonrisa de la cara. Aunque en el autobús ya se empezó a pensar en el Oviedo", rememoró Álex.

Una final ante el Oviedo

Una final a la que la afición no debe faltar. Un partido clave para la permanencia del equipo en Segunda División que muchos seguidores no se perderán. El encuentro del domingo (12.00 horas) frente al Oviedo será una ‘final’ en la que el Ángel Carro debe lucir sus mejores galas.

"Si no me muero yo estaré en el Ángel Carro ante el Oviedo. Lo que tiene que hacer la gente es arrimar el hombro. Nos costó mucho llegar a Segunda División y si no se sigue que no sea por nosotros, que no sea porque no respaldamos al equipo. Animo a la gente a que baje, más cuando no será el día del club", asegura Marcos Porto, miembro de la directiva de la Federación de Peñas.

Después de que el club hiciese caso al clamor de la afición para que cancelasen el día de club, ahora la afición tiene que responder

La cancelación del día del club por parte del Lugo puede ser un acicate para que los socios no falten. "Después de que el club hiciese caso al clamor de la afición para que cancelasen el día de club, ahora la afición tiene que responder el domingo con un buen ambiente. Ahora llega la parte importante de la temporada y tenemos que estar unidos para lograr el objetivo", opina Álex González.

Para Denís Iglesias, "o partido co Fuenlabrada pode ser un punto de inflexión, pero o que pode ser un cambio de dinámica sería o enfrontamento co Oviedo. É un rival directo, pero tamén é un partido que está sempre cargado de rivalidade e dun interese mediático e deportivo en Lugo".

"É un partido fundamental, que xa non marca sair ou non o descenso, senón deixar na cuneta a un rival directo. Non cabe outra posibilidade ca victoria. Calquera pulo que lle deas ao Oviedo será unha puñalada a tí mesmo e un impulso para eles", añadió Denís sobre el duelo del domingo.

Este martes, último día para solicitar entradas del derbi

La Federación de Peñas informó de que los peñistas interesados en adquirir entradas para el derbi ante el Deportivo en Riazor del próximo 1 de marzo (16.00 horas) tendrán hasta mañana a las 22.00 horas para solicitar los billetes.



Las entradas, que pertenecen al cupo de 300 entregado al colectivo Aficiones Unidas, tendrán un coste de 15 euros.



Desde la Federación se recomienda no esperar hasta última hora para pedir los billetes ya que hay una serie de trámites on line a realizar para darse de alta y pedir las entradas.



El Lugo-Cádiz, el viernes 6 a las 21.00 horas

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) anunció los horarios de la jornada 31 de Segunda División, en la que el Lugo recibirá al Cádiz en el Ángel Carro el viernes 6 de marzo a partir de las 21.00 horas de la noche.



El partido que enfrentará a los lucenses con el actual líder de la categoría de plata será retransmitido por el canal de televisión GolTV.