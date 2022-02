La afición del Río Breogán tomará Granada y la teñirá de celeste

Más de cinco siglos después se volverá a tomar Granada. Se hará con el color celeste en las banderas, en la ropa y en las bufandas. No lo harán los castellanos, serán decenas de ciudadanos de una ciudad amurallada en el noroeste de la Península Ibérica los que pondrán el nombre de Breogán en el Palacio Municipal de Deportes de la ciudad andaluza. Serán los seguidores breoganistas los que viajarán casi mil kilómetros para vivir una cita histórica al lado de la Alhambra.

Las Peñas del Breogán animarán al equipo en la ciudad nazarí. Se desplazarán en avión, en coche y en tren para vivir un fin de semana que promete ser histórico, para ser parte de un movimiento, el breoganismo, que estará en pie al lado de las Alpujarras.

Miembros de la Peña Breogán, Embreogados y Fogar de Breogán viajarán a Granada. Breoñáns lo hará desde A Mariña. Todos vivirán cuatro días de pasión.

Aarón Carballido, junto a su pareja. EP

"Las entradas las pillamos en la reventa, no las conseguimos cuando las sacó la ACB. Antes de que el Breogán se clasificara ya reservamos el alojamiento. Eso lo teníamos antes de las entradas y una vez se clasificó el Breogán nos empezamos a mover", dice Aarón Carballido, de Embreogado..

"O Breogán aínda non estaba clasificado, pero eu estaba seguro de que o equipo se clasificaría e xa as collimos daquela. Tiven que darlle a F5 no ordenador continuamente (ríe). Unha vez que o Breogán se clasifica para a Copa vale a pena o esforzo para desfrutar do equipo neste torneo", declara Jaime González, de Fogar de Breogán.

"En cuanto el equipo se clasificó y Baskonia quedó fuera empezamos a llamar a la gente de Baskonia para ver si conseguíamos algunas entradas de reventa", valora Dani Dorado, de Peña Breogán.

La mayoría de los que viajan se quedarán para ver el torneo completo y retornarán el lunes. Todos tienen la ilusión de que el Breogán llegue lejos.

"Nuestra idea es quedarnos para la Copa entera, pase lo que pase y volver el lunes por la mañana. Nos quedaremos para darnos un atracón de baloncesto y también confiamos en que el Breogán pueda clasificarse", indica Dorado.

"Claro que pensamos que el Breogán eliminará al Real Madrid. Si vamos a Granada vamos a ganar, a por la Copa (ríe). Las tapas ya sé que son mejores en Lugo, así que habrá que ir a por todas", manifiesta Carballido.

Jaime González y su familia, de Fogar de Breogán. EP

"O premio xa o logramos, que é estar en Granada. Todo o que veña é un plus e disfrutaremos os partidos e os minutos que sexan. Se caemos en cuartos pois caemos en cuartos, se temos a inmensa sorte de chegar ás semifinais, pois perfecto, e se chegamos ás semifinais sería a caña", dice González.

Desde A Mariña animarán los Breoñáns, que no pudieron viajar, pero compartirán sufrimiento con la marea celeste. "Nos tocará sufrir desde casa, pero ya estamos acostumbrados"», dice David Ojea, de Breoñáns. "Esto es partido a partido totalmente", añade este mariñano afincado en Madrid "¿Por qué no dar una sorpresa en el primer partido? Luego ya veremos", sueña Ojea.