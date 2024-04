Conner Frankamp: "La afición de Lugo es la más pasional de la ACB"

Conner Frankamp, que jugará defendiendo los colores del Palencia este sábado en Lugo (19.30 horas) ante sus excompañeros -el base estuvo en el Río Breogán tres meses este curso-, afirma sentirse "nervioso" por jugar de nuevo "en el Pazo" ante unos aficionados a los que considera "los más pasionales de la ACB". El estadounidense con pasaporte georgiano dice estar "bien" y divirtiéndose en el conjunto castellano, en el que el entrenador le da "más libertad". Al base le gustaba la ciudad de la muralla, pero el trágico fallecimiento de su hermano sin duda marcó su efímero paso por el club celeste, en el que no pudo cumplir las enormes expectativas que su llegada había generado.

Frankamp arribó al Breogán el día 8 de octubre de 2023 para sustituir al base esloveno Zan Sisko, que decidió de forma repentina no solo abandonar el conjunto celeste, sino el baloncesto, tras jugar la primera jornada de la Liga Endesa. En aquel momento, que coincidía con el inicio de la gran mayoría de competiciones continentales, en el mercado había muy poca oferta, sobre todo de un "uno" que ocupase el rol de titular. Esta circunstancia, unida a la lesión de menisco de Toni Nakic durante la pretemporada, supusieron el inicio de los infelices acontecimientos que han acompañado al conjunto celeste durante el presente curso, porque la preparación del equipo se había hecho siempre con la misma ecuación: Sisko era el base titular.

El club se movió rápido y, como está dicho, firmó a Frankamp, un contrastado tirador con un excelente currículo, aunque venía de un largo periodo de inactividad y la coyuntura no lo ayudó porque las premuras del Breogán por aquel entonces eran muchas -lesiones de Agravanis, García y Polite-. El de Wichita debutó ante el Valencia y jugó contra el que hoy es su equipo -ese día metió 5 puntos-, pero su falta de forma era evidente.

Para colmo de males, cuando el base se estaba asentando en el equipo, tanto físicamente como en el conocimiento de los sistemas de juego, la vida lo golpeó con dureza. El óbito de su hermano en EE.UU. lo devolvió a la casilla de salida y su aportación en la cancha no correspondía a la de un "uno" titular. Justo tres meses después de su llegada, club y jugador separaron sus destinos y Frankamp firmó por el Palencia.

El baloncestista de Kansas comentó para este medio cómo le está yendo en el club castellano y las diferencias que aprecia entre ambos clubes. "Me estoy divirtiendo en Palencia con mis compañeros. Lo pasé muy mal después del fallecimiento de mi hermano y aquí fue un nuevo inicio para mí. Creo que ahora estoy en disposición de aportar mucho más; estoy muy bien en este momento", indicó.

"En Palencia es diferente; ahora el entrenador me da más libertad. No me iba mal en Lugo, pero creo que aquí la libertad es mayor", añadió Frankamp.

El estadounidense analizó el encuentro de este sábado. "Va a ser un gran encuentro entre dos equipos que necesitan la victoria ya, así que me divertiré jugando partidos como este . No podemos comenzar el partido con juego lento. Tenemos que mover el balón con rapidez y salir con mucha energía y vibraciones positivas", declaró.

Frankamp comentó lo mejor y peor de su etapa en el Breogán y se mostró ansioso por jugar en el Pazo de nuevo. "Mis mejores recuerdos de Lugo son mis excompañeros de equipo; en Lugo hice amigos para toda la vida. Lo peor, sin duda, fue el fallecimiento de mi hermano cuando estaba allí. Solía llover mucho, pero me gustaba la ciudad y la gente", dijo.

"Estoy nervioso por jugar en el Pazo. Los aficionados en Lugo son muy buenos, los más pasionales de la ACB. Estoy con muchas ganas de volver a ver a los fans y jugar en el ese pabellón de nuevo2, finalizó el 'uno' del Palencia.