El partido entre el Obradoiro y el Río Breogán que se disputará el 3 de enero ya comienza a despertar tensiones. Los seguidores del conjunto lucense están molestos con el precio de las entradas del derbi gallego.

Los aficionados adultos del conjunto que dirige Paco Olmos tendrán que abonar de 35 a 49 euros si quieren ver a su equipo en el Multiusos Fontes do Sar.

Unas cifras que chocan con otros encuentros de la escuadra santiaguesa, como el del 20 de noviembre frente al Zaragoza, para el que los precios para adultos oscilan entre 19 y 35 euros.

"No me gusta el precio ni el ambiente que se genera con decisiones de este tipo, yo no voy desde hace tiempo a Santiago porque cuando viajo a ver al Breogán me gusta sentirme respetado y ahí no es el caso. No voy y no pasa nada, voy a disfrutar a estas cosas no a cabrearme con nadie", afirma un seguidor del Río Breogán.

No me gusta el precio ni el ambiente que se genera con decisiones de este tipo,yo no voy desde hace tiempo a Santiago pq cuando viajo a ver al Breogán me gusta sentirme respetado y ahi no es el caso. No voy y no pasa nada,voy a disfrutar a estas cosas no a cabrearme con nadie October 28, 2021

Los precios para el partido de Obradoiro - Breogán son una auténtica vergüenza. Lo de deporte por y para todos es una bobería máxima pero esa subida de precios en lugar de buscar que sea una fiesta es una vergüenza, no debería ir nadie de Lugo, absolutamente nadie coml protesta. — Jesús B. (@Gsusologo) October 28, 2021

Otros aficionados, en cambio, siguen una vía más conciliadora, como la Peña Breogán: "Somos da creencia de que hai que animar ao Breogán por riba de todos os males. Entendemos que haxa afeccionados que non queiran financiar unha subida de prezos tan habitual en Santiago (a espera de baixada), pero animámovos a cambiar de opinión e reventala no Sar".