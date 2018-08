El CD Lugo llega a Armenia para conquistar afectas

Hace 6 años, en un país a caballo entre Europa y Asia, un joven de catorce años se pegaba a la pantalla de su ordenador pendiente del lanzamiento de un futbolista que cambiaría la historia de una localidad gallega de apenas 100.000 habitantes. Manuel Rodríguez Morgade, más conocido como Manu, colocaba el balón en el punto de penalti mientras el corazón de todos los lucenses se detenía. Pero lo que no sabía el futbolista ourensano es que al otro lado del viejo continente, en Armenia, ese gol que aupaba al Club Deportivo Lugo a Segunda División inoculaba en el corazón del joven Arman Snkhchyan la pasión por los colores rojiblancos.

Arman cuenta con entusiasmo como empezó su afición por el conjunto lucense. "Todo empezó en Armenia en 2012 cuando encontré el partido entre el Cádiz y el Lugo de ida de los playoffs de ascenso. El primer partido acabó con tres goles a uno, y en el segundo partido yo estaba esperando a ver si ganaba el Lugo. Cuando vi que el equipó ganó y ascendió a Segunda División, decidí que a partir de ese día sería del Lugo", señala el joven armenio.

Hasta el jueves, Arman nunca había pisado las gradas del Ángel Carro, un estadio que lleva años viendo a través de la televisión y de internet y al que el joven describe como "muy moderno y bonito".

El Lugo no pudo dedicarle a Arman la victoria, pero el joven se fue del campo con buenas sensaciones y analizó la derrota como un simple partido de pretemporada. Además advierte al Deportivo de la Coruña que durante la competición no tendrá tan fácil asolar el feudo rojiblanco. "La verdad es que me gustó más el Deportivo, porque el Lugo parecía que no estaba del todo preparado. Me esperaba un poco más del equipo, aunque creo que si fuera un partido oficial los dos goles que encajó el Lugo no hubieran sucedido", destaca Arman.

El joven vive en A Coruña con su familia desde hace un año y medio, y su ilusión en este tiempo siempre había sido ver un partido del Lugo en directo. "Le pedí a mi tío que antes de marcharme quería ver un partido del Lugo y me dijo que esta vez podríamos ir, además de que era un partido atractivo contra el Deportivo", añade entusiasmado Arman.

El fútbol español es un atractivo para el resto del mundo. Incluso equipos como el Lugo levantan pasiones más allá de nuestras fronteras. Arman destaca que el fútbol armenio está a años luz del español, pero resalta la ilusión que los equipos de su país sienten al conseguir pequeñas metas en un mundo monopolizado por las grandes ligas. "Hay muchas diferencias, sobretodo ahora. En los clubes armenios si pasamos la clasificación de Liga Europa o de Champions en una segunda ronda ya estamos felices", cuenta el joven. Además resalta la pasión del fútbol que tiene su familia. "En mi familia tengo un primo que es muy aficionado del Dépor. Mis otros primos también les encanta el fútbol, los hay que son del Celta , otros del Dépor, y yo soy del Lugo. Yo cogí al bueno", declara Arman entre risas.

A pesar de su devoción por el Club Deportivo Lugo, a Arman le sorprende que la ciudad no se vuelque con el equipo, y que la asistencia al Ángel Carro no cumpla sus expectativas. El joven conoce la Segunda División y se muestra contrariado con que equipos recién ascendidos, y sin apenas historia ni recorrido, movilicen más público a sus estadios que el conjunto rojiblanco. "Durante estos años lo único que me preocupaba es que viven en la ciudad alrededor de 100.000 habitantes pero no va mucha gente al campo. El Extremadura ya tiene 5.000 socios y el Lugo no llega a esa cifra. Aunque me gustaría, yo no puedo venir ni estar en cada partido. Es lo único para mi un poco raro. Espero que con el tiempo aumente un poco la gente, creo que están esperando a que el Lugo ascienda a Primera", puntualiza Arman.

Manu, el eterno capitán, es el culpable de que este joven armenio sienta los colores rojiblancos como suyos. El jueves cumplió su sueño, pisar el Ángel Carro.

Solidaridad

25.930 euros para el Banco Farmacéutico

El amistoso que disputaron el jueves el CD Lugo y el RC Deportivo recaudó 25.930 euros para el Banco Farmacéutico de Galicia. El Ángel Carro acogió el encuentro correpondiente al XXXV Memorial Manolo Martín, cuya recaudación íntegra se destinó a una causa benéfica. La edición de este año tuvo como beneficiario al Banco Farmacéutico de Galicia, una entidad que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de acceso a los medicamentos de las personas, especialmente a los niños y niñas de Galicia, que se encuentran en riesgo de exclusión social. El presidente de honor del Banco Farmacéutico de Galicia y de Fundación Amigos de Galicia, Ramiro Carregal, fue el encargado de efectuar el saque de honor.

Última prueba

El Lugo disputará mañana, en la localidad mariñana de Viveiro, el amistoso que cierra la pretemporada del Lugo ante la Ponferradina. El partido comenzará a partir de las 19.30 horas.