Adrián Fuentes: "El míster hace hincapié en ser un equipo sólido y rocoso"

El delantero del Lugo Adrián Fuentes aseguró que aún es un poco "temprano" para ver al mejor conjunto lucense y que trabajan duro para constituirse en lo que pretende el entrenador, Pedro Munitis: un grupo "sólido y rocoso desde la defensa". El punta pidió tiempo para que los "automatismos en ataque" puedan "cuajar" y que se vea a una ofensiva más goleadora.

"Es un poco temprano a pesar de que solo llevamos un mes. El día del Dépor parecía todo un desastre, pero viendo el partido no lo fue tanto. El resto de partidos fueron típicos de esta categoría: que son de lucha, pelea, de pocas ocasiones y de que gana el que tiene una ocasión y la mete. Si no tienes esa ocasión para meter nos quedamos 0-0 como en Fuenlabrada o aquí ante la Ponferradina. Como nosotros, el resto de plantillas de la categoría son plantillas casi nuevas por entero y todos irán a más, incluidos nosotros. Esa parece la razón por la que no cuajamos del todo", observó Fuentes.

"Es cierto que el entrenador y el cuerpo técnico hace mucho hincapié en mantener la portería a cero y ser un equipo sólido y rocoso desde la defensa. Los automatismos de ataque requieren más tiempo y son más complejos y por eso requieren de más tiempo, sobre todo para que las combinaciones salgan de manera natural. Para eso estamos los futbolistas de ataque, para hacerlo lo mejor posible y siempre además apoyados por el resto de compañeros. Tardará un poco más en verse en el campo pero acabará llegando. El último partido ya fue diferente al resto de partidos que jugamos, al menos así lo viví yo. Tenemos que ir todos a una, saber las fortalezas de cada compañero y posicionarnos lo mejor posible para hacer daño al rival", añadió sobre la identidad del equipo.

"El míster nos propone unos sistemas de juego según el plan de partido y nosotros los llevamos a cabo. Somos brazos ejecutores y tratamos de llevarlo a la mejor práctica posible", dijo sobre los recursos tácticos del Lugo.

En cuanto a su próximo rival, la Real Sociedad B, contra el que jugarán en Zubieta, Fuentes declaró que: "A esta plantilla de la Real B no la conozco mucho, pero sí al club, porque me he enfrentado muchas veces contra ellos cuando jugaba en el Deportivo Alavés o con el Castellón. Es un filial, van a querer el balón y proponer desde el inicio. Nosotros tenemos que ir allí a sacar los tres puntos compitiendo como venimos haciendo desde el inicio de la Liga en cada partido".

"Es un club muy bueno. Es un filial que siempre está bien colocado y allí los chavales crecen mucho. Tienen mucho potencial y cada cierto tiempo van saliendo jugadores muy buenos".

En cuanto al aspecto individual, el ariete opinó que: "Trato de hacer lo que me pide el míster, que es darle continuidad al juego, jugar de cara fácil y correr al área para tener situaciones de remate y de gol. Este es el juego que tenemos que hacer: atacar al rival siendo directos pero con balón. Somos un equipo en construcción, necesitamos un periodo de adaptación, pero cada vez nos encontramos mejor todos y esto acabará yendo a mejor".

"A cualquier nueve del mundo se le va a juzgar por hacer o no hacer goles, pero está claro que hacerlos es, como me dijo el míster, una consecuencia de determinados factores que vienen antes como son trabajo y sacrificio, trabajo sucio o los compañeros. El gol es el resultado que cualquier delantero busca y será la recompensa de todo el trabajo realizado y tarde o temprano llegará", concluyó.