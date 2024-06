Adrián Ben: "Pensei que a organización xa me metera na final"

Con los Juegos Olímpicos de Paris en el horizonte más cercano arranca este viernes el campeonato de Europa de atletismo al aire libre, donde Adrián Ben será uno de los tres representantes españoles, junto a Álvaro de Arriba y Mohamed Attaoui, en la prueba de 800 metros lisos, probablemente la de mayor entidad de toda la cita italiana.

La lista de rivales con la que se verá este viernes (Teledeporte, 12.29 horas) las caras en la segunda de las cuatro eliminatorias sorprendió incluso al propio mariñano, que comentó con humor a este periódico que "cando vin a lista pensei que a organización se equivocara e xa me metera na final", dijo Adrián Ben, que no acaba de entender el criterio que se utilizó para distribuir a los participantes.

"Preguntámoslle á organización porque nos parecía moi raro que houbese tres eliminatorias de moito nivel e unha onde aparentemente hai atletas de menor entidade. O que nos dixeran é que seguiran os criterios de Road to Roma, que parece ser que inclúen tamén marcas non só desta tempada, senón tamén do ano pasado, pero aínda así tampouco o acabamos de entender moi ben".

El vivariense, actual campeón de Europa en pista cubierta, tendrá un camino lleno de espinas en su camino hacia la final, ya que se estrena en una eliminatoria brutal en la que buscará el pase a las semifinales de mañana. Para ello tendrá que quedar entre los tres mejores de su serie o estar entre los cuatro mejores tiempos de los atletas que no consigan la clasificación por puestos entre las cuatro carreras que se van a correr esta mañana.

Legítimos aspirantes

Adrián Ben se enfrenta en la serie de este viernes a algunos atletas que, igual que el mariñano, podrían ser aspirantes legítimos a la pelea por las medallas, tanto por sus marcas como por su currículo.

Es el caso del sueco Andreas Kramer, medallista europeo y mundial, o Elliot Giles, el atleta con la mejor marca personal de los participantes, (1.43.63) y que esta temporada también ha sido capaz de bajar de 1.45 y que también tiene un bronce europeo al aire libre. No hay que olvidar al belga Crestan, que también cuenta con preseas de bronce mundiales y continentales en pista cubierta, aunque esta temporada no ha mostrado su mejor nivel.

El atleta lucense llega a la cita con solo dos carreras al aire libre, una de 1.500 y otra de 800, pero con un buen número de kilómetros en sus piernas y una gran marca en su estreno en la prueba (1.45.21) su mejor arranque de siempre. Esta marca y su probada capacidad para rendir bien en los grandes eventos supone una garantía para afrontar la cita, aunque su rodaje competitivo sea menor a muchos de sus rivales.

"O meu obxectivo neste tipo de competicións e pensar so na primeira carreira, dalo todo e competir ao máximo e ver ata onde podemos chegar", analizó el atleta, consciente de que la prueba de 800 lisos es siempre una incógnita por el elevado nivel y la igualdad entre los participantes.

De Arriba y Attaoui

El primero de los tres españoles en tomar la salida en los 800 lisos será Álvaro de Arriba, que competirá en la primera eliminatoria. En ella peleará por un puesto en las semifinales con el francés Gabriel Tual, gran favorito, el polaco Borkowski, el belga de Smet o el sorprendente noruego Tobias Gronstad.

El último en salir será Mohamed Attoui, que acude a su tercer campeonato de gran nivel de forma consecutiva y competirá en la cuarta y última serie, lo que puede ser una ventaja para pasar por tiempos. El joven tendrá como principal rival al italiano Tecuceanu, una de las mejores marcas mundiales del año, con 1.44.01; al belga Peter Sisk y al británico Thomas Randolph, que también han bajado de 1.45 esta misma temporada.