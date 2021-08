Adrián Ben: "Xa postos a soñar, imos facelo ao grande"

El sueño olímpico de Adrián Ben sigue más vivo que nunca. "E xa postos a soñar, xa que chegamos ata aquí, imos facelo ao grande", sentencia el atleta de Viveiro respecto a su participación en la final de los 800 metros lisos, que disputará este miércoles el día que cumple 23 años, a las 14.05 (hora española), en el Estadio Olímpico de Tokio.

El joven deportista gallego llegó a los Juegos Olímpicos con el aval de su sexto puesto en el campeonato del Mundo de 2019, en Doha, pero desde su primera carrera en Tokio ha demostrado que nada de lo que sucedió en el Mundial fue fruto de la casualidad, sino del talento y el esfuerzo. Su excepcional puesta en escena en las series y en las semifinales en la capital nipona le han convertido en el primer español de la historia que va a disputar una final olímpica en la prueba de 800 metros.

Esta proeza, que ya debería contentar a cualquiera, no parece ser todavía suficiente premio para Adrián Ben, cuya ambición y talante inconformista pueden ser dos de las cualidades que le han conducido hasta una final de los Juegos Olímpicos. "Está claro que a primeira premisa para a final é disfrutala a tope, xa que non se sabe se poderei volver a repetir esa experiencia no futuro. Pero tamén vou a compertir ao máximo. Eu sempre corro para gañar e pelexarei por acadar o mellor posto posible ", señaló el atleta.

La posibilidad de pelear por las medallas puede parecer una utopía teniendo en cuenta las marcas y el historial de algunos de los rivales de Adrián Ben, que será el atleta más joven de los ocho que disputarán la final, con unos meses de diferencia respecto al francés Tual. Pese a ello, el atleta mariñano considera que subir a un podio olímpico sería el mejor regalo posible en el día de su 23 cumpleaños.

A diferencia de lo que sucedió en el Mundial de Doha, Adrián Ben tendrá tiempo para descansar del esfuerzo de las semifinales

"Non creo que o podio sexa demasiado pedir, se eu non creo en min non o vai a facer ninguén. O obxectivo inicial é mellorar o posto de Doha, pero sen renunciar nunca a nada, nin siquiera a pelexar polas medallas. A teoría di que seguramente eu non tería que estar aquí (refiriéndose a la final), pero estou, así que intentaremos volver a romper os pronósticos. Se non o consigo pois felicitarei aos meus rivais e volverei de Tokio moi feliz e satisfeito ee sabendo que o din todo dende a primeira carreira ata a última".

MÁS DESCANSO. A diferencia de lo que sucedió en el Mundial de Doha, Adrián Ben tendrá tiempo para descansar del esfuerzo de las semifinales, aunque no cree que ello le vaya a beneficiar especialmente. "Eu adestro bastante sobre fatiga, meto carga cando estou cansado, así que non sei se vou saír beneficiado pola tardanza da final respecto á semifinal", señaló el mediofondista.

Adrián Ben empleó dos tácticas bien diferentes en las eliminatorias, donde estuvo en todo momento en la zona de cabeza y las semifinales, en las que esperó a los últimos 300 metros para sacar a relucir su gran final. Ahora de cara a la final, el atleta tiene muy claro que necesitará rendir a su máximo nivel y explica que "penso que vai ser unha final rapidísima, a ver se poido pegarme aos de diante e baixar a miña marca persoal", afirmó.