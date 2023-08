Adrián Ben: "Todo vai segundo os plans

La medalla de oro conseguida por Adrián Ben en los 800 metros lisos del campeonato de España y su pase directo al Mundial de Budapest ponen en valor todo el trabajo realizado por el atleta mariñano para preparar la temporada de verano, con las miras puestas en llegar lo mejor posible a la gran cita universal, que tendrá lugar a finales de agosto. Pero para asegurar su plaza tuvo que lidiar con una carrera de primer nivel en Valencia, en la que se unió el prometedor Attaoui a los habituales Saúl Ordóñez y Mariano García, quedando este último fuera del podio y puede que fuera del Mundial, aunque la última palabra la tendrá el seleccionador.

Adrián Ben, con la medalla de oro de campeón de España. EP

Ben, actual campeón de Europa en pista cubierta, demostró una vez más su inteligencia y su excepcional final batiendo sobre la línea a un Attaoui que parecía tener el oro casi asegurado a falta de 20 metros para el final.

Con el título alcanzando en Torrent, el corredor de Viveiro sella dos de sus principales objetivos de la temporada, ser campeón de España y asegurar el Mundial. "Non podo dicir o que me fai máis feliz porque son obxectivos que van unidos. A verdade é que foi unha fin de semana de moito nerviosismo porque xogarse a tempada en dúas carreiras é algo que xera sempre a incerteza de ter un día malo ou de que poida pasar algo que bote ao traste con todo o traballo de meses. Afortunadamente todo saiu ben, pero o nivel do 800 é cada vez maior e xa non so é moi complicado ganar, senón facer podio. Aí está Mariano García que quedou fóra dos tres primeiros e é campión de Europa ao aire libre; incluso Saúl Ordóñez, que estaba nun gran momento, estivo a piques de quedar fóra da final", explicó.

Adrián Ben llegó a la cita de Valencia en un gran momento tras correr por debajo de 1.45 en varias pruebas de 800 lisos previas al Nacional y tras mejorar su marca en los 1.500 un par de veces. A Ben no le sorprende este buen estado de forma porque la planificación estaba pensada para ello. "Cando falamos desta tempada díxenlle ao meu adestrador, Arturo Martín, que o meu obxectivo era estar ben a finais de xullo para o Nacional e a finais de agosto para o Mundial. Así enfocamos o traballo e este ouro no campionato de España demostra que por agora todo está saíndo segundo os plans", afirmó el mariñano, que lamenta que no haya alguna carrera más entre este campeonato y la cita de Budapest, no solo por mantener el ritmo de competición, sino para intentar aprovechar el pico de forma.

"A verdade é que boto de menos poder seguir competindo agora porque penso que estaba no momento idóneo para poder estar preto do récord de España. Tamén penso que me prexudicou a nivel marcas non poder disputar ningún 800 na Diamond League, que é o escenario idóneo para optar a este tipo de marcas", señaló.

Adrián Ben contó con el apoyo de sus padres en Valencia. Antonio Ben y María José Montenegro fueron de las primeras personas en abrazar a su hijo en las propias gradas del estadio después de proclamarse campeón de España. Para Adrián su familia siempre está presente, aunque a veces no puedan viajar a todas las competiciones y en esta ocasión le dio un plus para intentar darles una gran alegría.

"Para min foi unha dobre alegría poder abrazar aos meus pais, sempre penso en toda a xente que fai posible que eu poida competir a este nivel, lémbrome loxicamente da miña familia e da miña parella, pero tamén dos meus amigos, do meu adestrador, do meu fisioterapeuta e de todos os integrantes do equipo que formamos", afirmó el corredor de Viveiro.

Una marcha más

Adrián Ben cambiará este año el Naseiro, la popular romería vivariense a la que suele acudir en agosto, por el campeonato del mundo de Budapest. Incluso podría disputar la final en plenas fiestas, lo que sería una doble celebración para los vivarienses.

«Naseiro está moi ben, pero ser finalista nos Xogos Olímpicos ou no Mundial é algo moi difícil de vivir, e xa non digamos ser medallista nunha destas probas. Eu tiven a sorte de poder estar en finais, pero basta mirar as marcas e ver onde estou no ránking mundial para saber a dificultade que ten poder estar cos mellores neste tipo de citas", aseguró el atleta, que, no obstante, cree que tiene todavía una marcha más respecto al campeonato de España. "Penso que aínda estou en marxe de mellora respecto ao que estou facendo, queda un mes e imos prepararnos o mellor posible", aseguró.