Adrián Ben: "Solo firmaría en Tokio mejorar el sexto puesto del Mundial"

Tras conseguir a finales de mayo la mínima para participar en los Juegos Olímpicos al bajar por vez primera en su vida de 1.45 metros en los 800 metros lisos, con 1.44.98, en su pista talismán de Doha, en su estreno en el prestigioso circuito de la Diamond League, Adrián Ben sentenció en junio su pasaporte a Tokio con su primera medalla de oro en un campeonato de España absoluto al aire libre, en Getafe, en una carrera para el recuerdo por el altísimo nivel de los participantes. Lejos de conformarse, Ben todavía tuvo tiempo de darle un buen bocado a su mejor marca personal, otra vez en la Diamond League, en Estocolmo, donde voló hasta unos estratosféricos 1.44.18, que le convierten en el cuarto mejor atleta español de la historia, con 22 años (cumplirá 23 en Tokio) y todo el futuro por delante.

¿Son todos los éxitos logrados los últimos meses su mejor aval para disputar sus primeros Juegos?

La verdad es que no puedo tener queja ninguna de como está yendo la temporada al aire libre, aunque espero que todavía falte lo mejor. En el invierno sufrí un poco en las competiciones en pista cubierta al dedicarme más a entrenar y prepararme, pero ahora pude recoger el fruto de todo ese trabajo. Lógicamente al hacerlo bien tengo muy buenas vibraciones, pero sigo trabajando a tope para hacer el mejor papel posible.

"Me quedo con el oro en el campeonato de España, porque es el primero y porque fue el pase definitivo a Tokio"

Mínima para Tokio, campeón de España, récord gallego y marca personal en 800 metros lisos, ¿qué es lo que le ha hecho más feliz de todo ello?

La mínima ya la conseguí en Doha en la Diamond League y la volví a conseguir después del Nacional, en Estocolmo, pero todo esto no servía de nada sin hacer un buen papel en el campeonato de España. Por lo tanto, esa medalla de oro seguramente es lo que más valor tiene, porque además es la primera absoluta al aire libre después de la plata de 2019. Además, hacía bien poco que acababa de morir mi entrenador de cuando era más joven, Mariano Castiñeira, y tenía especial interés en dedicarle el triunfo. Así que pensé, qué mejor momento que este para conquistar el título, dedicárselo, y conseguir el pasaporte a los Juegos Olímpicos, y salió bien.

Todo esto tiene seguramente un mérito mucho mayor teniendo en cuenta que en 2020 estuvo once meses sin competir, primero por causa de la pandemia y después por una incómoda lesión.

Fue un año complicado en el que sobre todo aprendí a conocerme y escucharme más a mí mismo. Durante los momentos más duros del covid intenté exprimirme al máximo de mis posibilidades en Viveiro, pero seguramente sin las facilidades de entrenar que puedo tener en Madrid y al final creo que me pasó factura con la lesión. Afortunadamente pude recuperarme bien y al final de este tipo de experiencias siempre se sacan conclusiones.

Recuerdo que desde muy joven siempre decía que su sueño era participar en unos Juegos Olímpicos, ¿en qué momento dejó de ser un sueño para convertise en un objetivo real?

Imagino que todos los niños que quieran participar en alguna disciplina que no sea fútbol, tienen el sueño de participar en unos Juegos Olímpicos porque es lo máximo a lo que se puede llegar. No creo que haya un día que te levantes y pienses que es el momento de convertir ese sueño en una meta. Creo que más bien es un proceso en el que vas dando pasos —algunos más cortos y otros más largos— que te van acercando a poder cumplir ese sueño. Seguramente participar en el Mundial de Doha y terminar en la sexta posición fue lo que definitivamente me sirvió como impulso para intentar clasificarme para los Juegos de Tokio con todas mis fuerzas.

"Aprendí a conocerme y escucharme más a mí mismo, al final de todas las experiencias hay que tratar de aprender"

¿Cree que se ha valorado suficientemente esa sexta plaza, considerando que fue la mejor clasificación de un atleta español en un Mundial en esa distancia?

No sé si se ha valorado lo suficiente o no. Lo que sí tengo claro es que yo sé todo lo que he tenido que sacrificarme y entrenarme para poder llegar hasta ella.

Su mentalidad ganadora está fuera de toda duda y siempre dice que corre para ganar. ¿Firmaría ahora ser finalista en Tokio?

La prueba de los 800 metros lisos no es sota, caballo y rey porque hay muchas variables que pueden influir en cada carrera, pero creo que hay que ser ambicioso y pensar que solo firmaría mejorar el sexto puesto conseguido en el Mundial de Doha.

Viaje

"Pasar las PCR se ha convertido en una odisea, es casi más difícil que conseguir la mínima"

Adrián ben partirá hacia Japón el día 23 —debutará en Tokio el 30 de julio con la primera criba en los 800—, aunque el día 19, unas 72 horas antes, tendrá que realizar los últimos tests PCR para comprobar que es negativo en coronavirus. El joven mantiene su rutina de entrenamientos, pero ha cambiado algunas costumbres para ir seguro a Tokio.

¿Mantiene sus rutinas de entrenamiento o cambia mucho preparar unos Juegos Olímpicos?

La única diferencia son los horarios, ya que ahora adelanto la hora matinal y empiezo a las 10 de la mañana para poder evitar el calor en lo posible, pero en lo demás apenas hay alteraciones.

En lo que demás sí ha cambiado se ha debido por el covid.

in duda, superar con éxito las pruebas PCR se ha convertido en una odisea casi más difícil que conseguir una mínima olímpica. Yo he tratado de ser siempre muy cuidadoso, pero ahora estoy autoconfinado, salgo para entrenarme y apenas nada más.

¿Le fastidia especialmente que por culpa del virus no haya público en los Juegos?

Me encantaría que hubiera público, pero entiendo que los responsables de tomar esta decisión deben garantizar la seguridad por encima de todo y han tomado una decisión que los deportistas debemos respetar.