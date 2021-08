¡¡Histórico quinto puesto de Adrián Ben en Tokio!!

Adrián Ben logró un histórico quinto puesto en la final olímpica de los 800 metros lisos. Hubiera sido histórico igualmente aunque acabara noveno, porque ningún español había logrado clasificarse para la final de la modalidad. Hubiera sido histórico igualmente si se hubiese quedado en las semifinales, teniendo en cuenta la edad –hoy cumple 23 años– y las marcas con las que llegaban los rivales. Hubiera, hubiera, hubiera, pero eso a Adrián le da igual. Porque él avisó de que venía a por todas. Avisó de que no firmaba ningún puesto por debajo de la sexta plaza –también histórica– que logró en el Mundial de Doha. Y eso fue exactamente lo que consiguió. Un quinto puesto apoteósico que lo eleva a los altares del atletismo gallego.

23 años cumplidos en el día de hoy y Adrián Ben es ya el gran nombre del medio fondo masculino español #TokyoRTVE4A



"Me quedo un poco disconforme, porque a falta de 100 metros me he visto con progresión y pensé que cogía una medalla"https://t.co/x9r1Uj8o2D pic.twitter.com/6j5cRWNxem