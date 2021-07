Adrián Ben logra la clasificación para las semifinales del 800 de Tokio

El atleta vivariense Adrián Ben logró el pase a las semifinales de los 800 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Tokio. El mediofondista mariñano logró ser tercero en la cuarta serie con un tiempo de 1.45.30, lo que le otorgó la clasificación automática.

Los tres primeros de cada una de las seis series (más los seis mejores tiempos) lograban el pase a las semifinales. No hizo falta echar cuentas para la calificación, ya que en su serie, la cuarta, Ben fue tercero y selló el pase.

El vivariense corrió una carrera muy valiente, situándose desde muy pronto en la segunda posición, solo por detrás del campeón del Mundo en 2017, Bosse. Ben siguió el paso de Bosse a lo largo de casi toda la prueba e incluso llegó a rebasarlo en la última curva, poniéndose en la primera posición.

Ben, eso sí, llegó con las fuerzas justas a los últimos metros y vio cómo lo superaban dos corredores. Ninguno más, ya que consiguió aguantar la tercera plaza y, con ella, el pase a las semifinales.

"Ahora mismo muy cansado pero muy feliz. Veníamos trabajando muy bien, pero esta semana he descansado muy mal. Me ha costado adaptarme al cambio horario, pero he hecho todo lo que he podido, he dado todo y he conseguido clasificarme", dijo Ben a Televisión Española nada más acabar la carrera.

"Gracias a todos los que os habéis quedado despiertos para verme", comentó el mariñano,

Ben se jugará el pase a la final el domingo a partir de las 13.25 horas. En el caso de lograr la clasificación, prueba definitiva será el próximo miércoles.