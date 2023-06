Adrián Ben, en fase de rodaje

Adrián Ben todavía está en fase de rodaje hacia lo que debe ser su mejor momento de la temporada al aire libre con los objetivos del campeonato de España de julio y del Mundial de Budapest, en agosto. Al menos eso fue lo que se desprendió de su actuación del viernes en el campeonato de Europa de selecciones que se está disputando en Chorzow (Silesia) y en el que solo pudo ser octavo contando los tiempos de las dos carreras de 800 metros lisos de la primera jornada.

El atleta mariñano compitió en la segunda carrera, conociendo los tiempos de la primera, pero se encontró con una prueba lenta que no le benefició demasiado pese a su teórico gran final. Adrián Ben estuvo casi siempre bien colocado, pero los 53.41 de la primera vuelta le obligaron a colocarse en los puestos de cabeza e incluso llegó a la contrarrecta en la segunda plaza, pero su ataque nunca llegó a producirse y se quedó sin gasolina en la recta final siendo superado por varios atletas para concluir con un crono de 1.47.36.

El propio Ben se mostró "insatisfecho" con el octavo puesto final y explicó lo sucedido en la prueba. "Creo que el planteamiento fue bueno porque siempre estuve bien colocado, pero fue una pena que me pasaran varios atletas en los 40 metros finales pese a que lo di todo pero no pude aguantar. La octava plaza me deja insatisfecho porque en la otra carrera habían hablado entre los atletas para marcar un ritmo fuerte", explicó el corredor tras dar 9 puntos a España.

España concluye la primera jornada con 97 puntos, ocupando la octava posición de una clasificacion que lidera Italia, con 141.

El líder de la selección el viernes fue Dani Arce, que se impuso en los 3.000 obstáculos, dándole 16 puntos a la delegación española. También brilló la joven Águeda Marques al terminar tercera en los 5.000 metros, sumando 14 puntos. Con 13 se quedó Jael Bestué, que fue cuarta en los 100 lisos pese a ganar su serie.