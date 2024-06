Adrián Ben: "El tropiezo en la primera vuelta acabó con mi carrera"

Adrián Ben señaló su tropiezo con el noruego Solbu, durante la primera vuelta de la final de 800 metros del Europeo de Roma, como clave para su actuación. Acabó sexto lejos de la lucha por las medallas.

"Las sensaciones no han sido las mejores del mundo desde el inicio. El pequeño gran toque, que casi me lleva al suelo, es lo que ha terminado con mi carrera porque cuando cambió al ritmo Álvaro de Arriba me costó", apuntó.

"Las piernas no me respondían. Para estar hace una semana con gripe y en el momento que estamos de la temporada no puedo ser egoísta. No hay que ser malo o castigador con uno mismo", comentó Ben.

Ben concluyó en la sexta posición con un tiempo de 1.46.54 minutos. El mariñano optó para la final por una estrategia distinta a la empleada en la serie y en la semifinal. Arrancó con fuerza, lejos de la última plaza a la que tenía acostumbrada a sus seguidores.

Así fue la carrera de Adrián Ben

Aún no se había completado la primera vuelta cuando las esperanzas de Ben estuvieron a punto de terminar por la vía rápida. Tropezó con el noruego Solbu, se trastabilló y casi se cayó al suelo. Finalmente logró mantener la verticalidad.

Al paso por el 300, el salmantino Álvaro de Arriba dinamitó la carrera. Apretó los dientes y puso a los finalistas en fila india. Solo le siguieron el francés Tual, el británico Giles y el italiano Tecucenau.

Ben sufrió para no descolgarse y se la jugó con su final, que tantas alegrías le ha dado. Pero en esta ocasión no fue suficiente. Por delante Tual (1.44.87) cumplió con su papel de favorito y a falta de 200 metros adelantó a De Arriba mientras un poco más atrás, Attaoui (1.45.20) comenzaba su remontada.

A mitad de la última recta el español ya era segundo por delante de Tecucenau (1.45.40). Así entrarían en meta. La cuarta plaza fue para De Arriba (1.45.64) y la quinta para Kramer, justo por delante del mariñano.