Adrián Ben se despidió de la temporada de pista cubierta "con buenas sensaciones"

El atleta vivariense Adrián Ben se despidió en el World Indoor Tour de Madrid de la temporada de pista cubierta con su mejor actuación de la campaña invernal, aunque previsiblemente no le servirá para poder estar en el Mundial de Belgrado al haber solo dos plazas y tenerlas Mariano García y Álvaro de Arriba. Pese a ello, el joven mariñano, declaró sentirse "contento y con buenas sensaciones" tras el cuarto puesto conseguido en Gallur, pero sobre todo por la marca conseguida, 1.46.15, que rebajaba en casi un segundo la mínima exigida para el Mundial. "Me faltó la parte del trabajo que tal vez tenía que haber hecho el pasado fin de semana en el Nacional de Ourense, pero estoy contento por la evolución que he tenido", aseguró.

Cabe recordar que Adrián Ben comenzó la temporada de pista cubierta dos semanas más tarde que el resto de atletas debido al contagio de coronavirus y a sus secuelas. "Fue un contratiempo que impidió que la preparación fuese la idónea, pero me alegro de poder despedir la pista cubierta con buenas sensaciones", insiste, lamentando no poder estar en Belgrado. "Me queda una sensación agridulce, ya que creo que podía haber llegado en un gran momento, pero es lo que hay y ahora ya solo pienso en la temporada al aire libre", avanzó, agradeciendo todo el apoyo recibido. "Quiero agradecer a toda la gente que me ha dado ánimo en los últimos meses".

XELA MARTÍNEZ. Buena parte de la atención del atletismo lucense este fin de semana estará puesta en Xela Martínez, que participará en el campeonato de España sub-18, en Valencia, partiendo con la mejor marca de todas las participantes en la prueba de los 1.500 metros lisos.