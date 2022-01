El atleta vivariense Adrián Ben ha comunicado a través de sus redes sociales su reciente positivo por covid, lo que le impedirá participar en la primera cita de pista cubierta del año, en Karlsruhe.

Desafortunadamente me he unido al club de los positivos por COVID



Ya son varios días en la habitación y los síntomas son cada vez más leves.



Me pierdo la primera cita de PC, no podré estar en Kalsrue.



De momento paciencia hasta recuperarme al 100% y poder volver a entrenar.