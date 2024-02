La medalla de bronce conseguida en el pasado campeonato de España de pista cubierta dejó un poso agridulce a Adrián Ben, actual campeón de Europa indoor de los 800 metros lisos, que se quedó a dos centésimas de la plata. El atleta vivariense se queda también fuera del Mundial de Glasgow, salvo que haya alguna baja, al ser designado como suplente de Mariano García y de Mohamed Attaoui, que fueron oro y plata en el Nacional. Esta situación no dejó nada satisfecho al mariñano, que no comparte la decisión tomada.

¿Está de acuerdo con la decisión de dejarle fuera del Mundial?

Sé que es una decisión difícil y la respeto; ambos corredores somos muy capaces, pero creo que he hecho méritos para estar en Glasgow. No quiero decir que Attaoui no merezca ir, pero estando el Nacional tan parejo y con la progresión que estamos teniendo para llegar al Mundial… ¿qué criterios hay que tomar para la decisión? Si al final van los dos primeros del Nacional que se nos informe antes que eso será lo que decante la balanza. Pero tal y como fue la carrera, con una diferencia de apenas dos centésimas, siendo el actual campeón de Europa, además de hacer mi mejor marca en 800 bajo techo hace una semana...

Tampoco le ha gustado enterarse por la prensa.

Aunque un poco tarde, el seleccionador se ha puesto en contacto conmigo para explicarme que es una información privada hasta la rueda de prensa. Creo que es un error que puede llevar a malos entendidos, pero él no tiene la culpa porque no decide estas cosas.

Parece usted decepcionado.

No es decepcionado, porque esta temporada no está enfocada en la pista cubierta y existía una posibilidad de quedar fuera del Mundial. Es verdad que he llegado bastante en forma al Nacional y pienso que iba a llegar mejor todavía a Glasgow, pero está claro que esta temporada hay competiciones que valoro más.

Hablemos del bronce en el Nacional, ¿qué sensación le dejó?

Agridulce, por un lado estoy satisfecho porque me quedé a centésimas de atletas que tienen mejor marca, pero también tengo que reconocer que a nivel táctico no tomé las mejores decisiones en la carrera y eso me perjudicó.

¿A qué se refiere exactamente?

Bueno, fue una prueba lenta y es muy importante saber en qué momentos tienes que ir por fuera y en qué momentos debes ir por dentro; posicionarte, digamos. Se trata de ir tomando decisiones y creo que algunas no fueron las idóneas. Me gusta mucho estudiar mis actuaciones y aprender de mis errores, pero a toro pasado todo se ve mejor (risas).

¿Qué es lo que viene ahora?

Este viernes haré en Gallur la última prueba de pista cubierta en la temporada y después seguiremos preparando la temporada al aire libre, que es lo que realmente importa este año.

Parece que hay muchos deportistas que están enfocando la temporada de cara a los Juegos Olímpicos de París.

Yo diría que el 70 por ciento de los atletas se ha preparado o se está preparando en función de París. De hecho, creo que a diferencia de lo que pasó en Budapest el año pasado en el Mundial de pista cubierta, en Glasgow habrá ausencias muy importantes. De hecho, una gran potencia mundial del medio fondo como es Gran Bretaña no presenta atletas en el 800.

Ausencias destacadas en el Mundial de Glasgow

La de Adrián Ben no es la única ausencia llamativa en la lista para el Mundial de Glasgow (que se disputará del 1 al 3 de marzo) que ayer hizo pública el seleccionador nacional, José Peiró. Destaca también que no esté el cuatrocentista Óscar Husillos, y la lanzadora de peso gallega Belén Toimil.

Óscar Husillos

Óscar Husillos, campeón de España de 400 con 46.56, se quedó a solo seis centésimas de los 46.50 que pide la RFEA de mínima y, pese a tener la mínima de World Athletics lograda en 2023, se quedó fuera al no poder ratificar durante este 2024 esa marca.

Belén Toimil

También se queda fuera por ese mismo motivo la lanzadora de peso Belén Toimil, que, con una marca de 18.23 en el Nacional, se quedó a solo dos centímetros de la mínima RFEA y, aunque podría entrar por los puntos, ha quedado descartada de inicio.

Horas después de quedar fuera de la lista, logró en el mitin de Hvezdy (República Checa) un lanzamiento de peso de 18,38 metros, una marca que supone la mínima de la RFEAtletismo para los Juegos Olímpicos de París.

4x400

Los que tampoco estarán en Glasgow serán son los dos relevos de 4x400 —masculino y femenino—, centrados en sus propios Mundiales de Bahamas de mayo, clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París 2024.