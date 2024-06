Adrián Ben aspira a otro título nacional y al pase directo a París

Uno de los puntos de mayor interés deportivo del fin de semana estará puesto en la localidad alicantina de La Nucía, donde Adrián Ben defenderá su título de los 800 metros lisos en el campeonato de España de atletismo al aire libre buscando el billete directo hacia los Juegos Olímpicos de Paris. Esta será, sin duda, la prueba estrella del campeonato, ya que hasta siete de sus integrantes aspiran a estar en uno de los puestos del podio.

El campeón de España es el único que tendrá el pasaporte directo a los Juegos de París, mientras que los otros dos puestos los decidirá el seleccionador, José Peiró, en función e una serie de criterios de la Federación Española de Atletismo que pueden mandar al mariñano a los Juegos incluso sin estar entre los tres primeros, ya que se tendrán en cuenta requisitos como el ránking mundial o el ránking del Road to Paris, donde Ben es el mejor español, igual que el mejor historial en Juegos Olímpicos y Mundiales, donde también cuenta con ventaja respecto a sus rivales. Además, Ben tiene con la mejor marca nacional del año, lo que demuestra su gran nivel de preparación de cara a los Juegos.

Adrián Ben llega a La Nucía en un excelente estado de forma, al menos por lo demostrado en su última aparición en la pista, en el Continental Athletics de Madrid, donde marcó su mejor tiempo de la temporada con unos espectacular 1.44.41, siendo la segunda vez en menos de 5 días que rebajaba su mejor registro del 2024. Aun así, la lista de rivales del vivariense hace pensar que tendrá que dar su mejor nivel para poder levantar los brazos.

No hay que olvidar que Adrián Ben es el actual campeón de España al aire libre y europeo en pista cubierta, pero en su camino tendrá enfrente al actual subcampeón de Europa al aire libre, Mohamed Attaoui; al campeón de Europa de 2023, Mariano García, al plusmarquista nacional, Saúl Ordóñez, y al campeón europeo en pista cubierta en 2019. y cuarto clasificado en el reciente Europeo de Roma, Álvaro de Arriba. Por si fuera poco, Javi Mirón y Josué Canales ya han demostrado esta temporada estar en un gran estado de forma y pueden dar la sorpresa si tienen un buen día.

La primera criba de semifinales tendrá lugar el sábado, a partir de las 11.50 horas y los atletas que consigan el pasaporte a la final competirán por el título y las medallas en la jonrada del domingo, a las 13.30 horas para cerrar la sesión matinal.

El mariñano se mostró confiado en hacer un buen papel en La Nucía. "Teño a sensación de que o traballo está xa feito porque cumpro cos criterios esixidos pola federación para estar en París, pero iso non quere dicir que non vaia ir a La Nucia con outra intención que non sexa a de gañar. Son o actual campión de España e quero defender o meu título", aseguró el mariñano, que aseguró sentirse "ben preparado" para afrontar una prueba de nivel mundial como es el 800 español.