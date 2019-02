Adrián Ben aspira a disputar la final de los 1.500 del Europeo de Glasgow

El atleta mariñano Adrián Ben ya se encuentra en Escocia para participar en el campeonato de Europa de atletismo en pista cubierta. El deportista vivariense viajó ayer con la selección española hasta Glasgow, donde mañana comenzará una competición que se alargará hasta el domingo. Ben participará en los 1.500 metros listos, cuyas tres series clasificatorias se correrán mañana a partir de las 12.55 horas. Si el mariñano es capaz de colarse entre los mejores, correrá la final el domingo a las 21.01 horas.

La joven promesa mariñana, a pesar de contar solo con 20 años, competirá con la flor y nata del atletismo europeo después de recibir la llamada del seleccionador español, José Peiró. El hecho de lograr la mínima en los 1.500 y los 800 metros, junto a su medalla de bronce en el campeonato de España de pista cubierta en la prueba en la que competirá en Glasgow, le volvieron a abrir las puertas de una competición europea, luego de que el verano pasado compitiese ya en el Europeo al aire libre celebrado en Berlín.

El vivariense, con una marca de 3 minutos, 42 segundos y 25 centésimas, saltará al tartán de Glasgow ostentando el decimosexto mejor tiempo de los participantes en la prueba. Enfrente tendrá a auténticos ogros como los hermanos Ingebrigtsen. El pequeño de la saga noruega, Jakob, es el poseedor de la mejor marca de todos los participantes –y récord mundial júnior- con un tiempo de 3:36.02, lo que supone un tiempo de 6 segundos y 23 centésimas más rápido que el de Ben. Por su parte, su hermano Filip parte con la cuarta mejor marca.

Otro de los favoritos es el polaco Marcin Lewandowski, vigente campeón de Europa indoor, título que logró en Belgrado en el 2017. Concurre a la prueba de Glasgow con el segundo mejor tiempo de todos los participantes, 3:36.50. El tercero con la mejor marca es el británico Neil Gourley, que ostenta un tiempo de 3 minutos, 38 segundos y 32 centésimas.

AUSENCIAS. Para la cita de Glasgow no se ha anotado el poseedor de la mejor marca de esta temporada, el británico Josh Kerr (3:35.72), y tampoco asistirán otros dos de los atletas que están entre los 5 más rápidos del ranking del 2019. La segunda ausencia más notoria es la del sueco Kalle Berglund, vigente subcampeón europeo indoor de los 1.500. Tampoco estará en tierras escocesas el quinto del ranking, el británico Chris O’Hare.

Pese a las marcas de sus rivales, Adrián Ben viajó hasta Glasgow convencido de que se puede colar entre los 9 atletas que disputarán la final el domingo. “Non lle teño medo a ninguén e igual que puiden sacar unha medalla de bronce no campionato de España, penso que agora podo estar na final. O obxectivo é ese e logo, se non é posible correr como eu sei, dar todo o que poida e seguir collendo experiencia como fixen o ano pasado en Berlín”, señala convencido.

El mariñano considera que “as marcas son relativas, así que non me fío delas e non lles presto demasiada atención”, asegura. Como ejemplo de que los tiempos no marcan la diferencia en este tipo de campeonatos se encuentra el bronce que logró el checo Filip Sasinek hace dos años en Belgrado, un atleta que ahora concurre con una marca ocho centésimas peor que la del deportista de la ciudad del Landro. “É un bo exemplo de que todo pode pasar e de que podo estar nesa final”.

Ben entiende que llega en un buen momento de forma al Europeo. “Estou moi ben. Pasou moi pouco tempo desde o campionato de España, pero penso que adestrei ben e creo que o vou estar a un bo nivel, aínda que é un Europeo e hai xente de moita calidade sempre”, concluye.