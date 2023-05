Adiós a una gran temporada

El Pazo dos Deportes de Lugo cierra esta mañana (12.30 horas) la temporada de la Liga Endesa con el enfrentamiento entre Río Breogán y Baxi Manresa. Es, por lo tanto, la despedida ante su público de los jugadores de Veljko Mrsic después de una campaña en la que su rendimiento estuvo muy por encima de lo esperado.

El Breogán 2022-2023 se ha caracterizado por hacer un juego reconocible basado en la defensa, en la intensidad y en una labor de equipo. En los pronósticos iniciales el equipo lucense figuraba entre aquellos que lucharían por la permanencia pero la realidad indica que en toda la temporada siempre estuvo lejos de esas posiciones. De hecho, su peor clasificación del año se produjo en la cuarta jornada, cuando se ubicó en la duodécima plaza aunque igualado en triunfos con el séptimo, que era el Baskonia.

Probablemente, el cierre del año no está siendo el mejor posible y, desde luego, no guarda relación con el gran trabajo realizado durante tres cuartas partes de la competición. El Breogán encadena seis derrotas y su juego perdió lucidez, chispa. Pero en ello hay que tener en cuenta varios aspectos, el primero que este último tramo de competición fue especialmente exigente; por otro lado se afrontó con ausencias significativas y que no solo han limitado su potencial sino que también han repercutido físicamente en un equipo que ya, por su estilo de juego, había realizado un gran esfuerzo anteriormente.

Y el recuerdo que quiere dejar el equipo, en el que podría reaparecer Momirov, a sus aficionados -que por cierto vivieron una de las temporadas en la que menos veces vieron ganar a su equipo- es precisamente el de los buenos momentos, cerrar la temporada con una victoria que podría hacerles acabar la Liga mejorando la undécima plaza de la campaña pasada.

Enfrente estará un Baxi Manresa que ha vivido un año extremadamente complicado y que ha solventado finalmente con sufrimiento. Hasta 22 jugadores ha utilizado Pedro Martínez para llegar al tramo final de la Liga ofreciendo su mejor juego. Los de Manresa no se han lucido precisamente a domicilio este año –solo han ganado en Granada y Girona–, pero seguro que, ya sin presión, buscarán en Lugo mejorar su clasificación final.