Adiós a los arrastres y un play-off en la Preferente 2024/25

La liga de Preferente contará la próxima temporada 2024/25 con un play-off para conseguir el ascenso a Tercera Federación, de manera que solo los campeones de cada grupo lograrán promocionar de forma directa. Las otras dos plazas se decidirán en una fase. Además, se eliminan los descensos por arrastres. Así lo anunció la Federación Galega de Fútbol en la mañana de este martes a través de un comunicado en el que explica las novedades en la categoría, así como anuncia que el comienzo de la competición será el próximo 8 de septiembre. Importantes novedades que afectan a los cuatro equipos lucenses en la categoría: Ribadeo, Lemos, Pol y Escairón.

El lunes 1 de julio el ente federativo mantuvo una reunión con los equipos de Preferente, así como también los de la Primeira Galega Feminina Arzúa-Ulloa DOP, con el objetivo de concretar cuánto antes el sistema de competición para la próxima campaña. En lo que se refiere a Preferente se mantienen los cuatro ascenso a Tercera Federación, pero dos serán directos y otros dos a través de un play-off.

Los campeones de cada uno de los grupos conseguirán el ascenso directo, mientras que las dos otras plazas de promoción se decidirán en un play-off en el que participarán ocho equipos: el 2º, 3º, 4º y 5º de cada grupo. Serán eliminatorias de ida y vuelta en las que se enfrentarán así: el 2º del Grupo 1 vs 5º Grupo 2; 3º Grupo 2 vs 4º Grupo 1; 2º Grupo 2 vs 5º Grupo 1; 3º Grupo 1 vs 4º Grupo 2.

La ida se jugará en el campo del peor clasificado en liga regular. Los ganadores se enfrentarán en una eliminatoria decisiva para el ascenso, también a ida y vuelta, para un total de cuatro jornadas de play-off. Además, serán cuatro los equipos que desciendan de cada grupo (sumando así un total de ocho descensos).

Adiós a los arrastres

La otra gran novedad es el cambio de circunscripción. La categoría continuará configurada en dos grupos, pero la circunscripción ya no será provincial. Antes, un grupo abarcaba las dos provincias del Norte y el otro las del Sur. Ahora, la circunscripción pasa a ser autonómica y de esta manera se pueden tener previstos los huecos para dar cabida a los descensos programados en Tercera y a los ascensos programados en Primera Galicia.

La circunscripción pasa a ser autonómica y de esta manera se pueden tener previstos los huecos para dar cabida a los descensos desde Tercera RFEF y los ascensos desde Primera Galicia

Esto permite acabar con los descensos por arrastre, un rompecabezas que arrastró la categoría en los últimos años y al que varios clubes ya habían pedido una solución. Solo existe una posibilidad de que se produzcan arrastres en Preferente, que serán tantos como descensos pueda haber de equipos gallegos en Segunda Federación, dado que esto es una situación incontrolable e imposible de predecir.

En ese caso, el descenso por arrastre se determinará por el artículo 201.6 del Regulamento Xeral. Es decir, si hay un arrastre no se va a decidir por criterio geográfico, como hasta ahora, sino por coeficiente deportivo entre los que ocupen la decimocuarta posición de cada grupo. Los grupos quedan así dispuestos:

Grupo 1: O Val, Mugardos, Montañeros, Miño, Paiosaco, Sofán, San Tirso, Dubra, Órdenes, Sigüeiro, Arzúa, Negreira, Pol, Ribadeo, Lalín, Escairón, Lemos.

Grupo 2: Céltiga, Umia, Cambados, Pontevedra B, Portonovo, Choco, Beluso, Moaña, Matamá, Rápido de Bouzas, Areas, Juvenil de Ponteareas, Arnoia, Porriño, Atios, Cented, Verín y Barco.

El calendario

Además, la Federación Galega de Fútbol dio a conocer el calendario de Preferente para la próxima temporada. La liga dará comienzo el 8 de septiembre y acabará el 11 de mayo. El siguiente fin de semana está previsto un parón para la celebración de algunas copas y el play-off de ascenso a Tercera Federación se disputará del 25 de mayo al 15 de junio.