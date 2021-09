Adiaratou no tiene freno: la atleta lucense se lleva la plata en los 400 lisos

El talento, la fortaleza física y mental y la capacidad para imponer lo que hace a una atleta sobresaliente suelen salir en el momento adecuado, cuando es preciso sobreponerse a todo para estar entre las mejores. La lucense Adiaratou Iglesias (Lucus Caixa Rural Galega) ya es doble medallista en sus primeros Juegos Paralímpicos tras sumar a su oro en los 100 lisos T13 una plata en los 400, una distancia esta última que apenas había preparado y en la que logró su mejor marca personal (55.53) y el mejor tiempo gallego federado absoluto de esta temporada.

Adiaratou solo acabó por detrás de la azerbaiyana Lamiya Valiyeva, quien tuvo que registrar un nuevo récord paralímpico, 55.00, para ganar. Tercera acabó la estadounidense Kym Crosby.

La plata de Iglesias es una proeza, ya que casi no pudo entrenar la distancia y tan solo corrió "oito ou nove 400", tal y como asegura su entrenador en el Lucus Caixa Rural, Adolfo Vila.

"Apenas puido preparar a proba", destaca Vila, quien añade que "no mes de xuño nos cambiaron de categoría e pasamos de facer un 100 e un 200, que era a proba boa dela, a correr un 100 e un 400, proba na que non tiñamos preparada nin nos deu tempo de preparar. No 400 iamos un pouco frouxos. Se superou todo isto é pola súa ambición competitiva e pola súa calidade".

"Ela fixera na súa vida oito ou nove 400. Iso é moi pouco. Tenlle moito respecto a esta proba, porque é unha distancia que para ela, pola súa constitución e masa muscular, é difícil. Hai que mover esas pernas e ese corpo e iso custa, aínda que ela teña moita forza", valora el entrenador de Adiaratou Iglesias.

Para Vila, la colocación de la lucense en la calle siete trastocó la estrategia pensada para la final y perjudicó las opciones de lograr un oro. "Nós tiñamos pensada unha táctica. Pero isto é un deporte e tamén che ten que acompañar un pouco a sorte. Tocoulle a rúa sete e as referencias que ela levaba non eran boas. Ela era a referencia das outras dúas rivais. Se a ela lle tocara a rúa seis ou a cinco, podía esperar referencias dunha das dúas rivais directas de diante, pero ela non a levou. O campo de visión destas persoas é mais reducido e cústalles mais cando os outros non están ao teu carón".

"Na saída, nos primeiros metros, a gañadora, a corredora de Acerbaixán, xa lle colleu a compensación. Despois ela fixo un maior esforzo nos douscentos metros posteriores para entrar na recta igualada, pero fixo un esforzo máis grande. Iso foi o que trastocou a táctica. Ela tiña pensado facer un cambio final, pero non se deu conta, tal e como me dixo ela, e non o fixo", añade Vila.

Para Adiaratou y su entrenador, Adolfo Vila, el balance del oro en los 100 y la plata en los 400 es muy positivo, sobre todo por el buen trabajo realizado. "O traballo que se fixo viuse reflectido na súa marca. Cando vas a unha competición de máximo nivel, como un evento coma este, e estás nas mellores marcas é que algo ben se fixo. Eu como adestrador síntome satisfeito, primeiro polas medallas e segundo polo traballo que se fixo ben", confirma el técnico.

Fortaleza

"A confianza desta rapaza en sí mesma é total"

Un aspecto que prima en el éxito de Adiaratou Iglesias es la confianza en sí misma. "A confianza que ten esta rapaza en sí mesma é total. Conmigo leva seis anos e fai un tempo tiña algunhas dúbidas, pero a día de hoxe a confianza a ten perfecta", dice su entrenador.



"Na final do 100 fixo unha saída estraña, pero cando a vin progresar e faltaban 30 metros, sabía que gañaría porque tiña esa confianza para gañar. No 400 era moi difícil porque o nivel era moi alto", indicó Vila.



Seguirá en los 200

Adolfo Vila confirmó que Adiaratou Iglesias seguirá corriendo los 200 lisos, además de los 100 y los 400.