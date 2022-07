Adiaratou Iglesias: "Era difícil, pero no imposible"

El potencial de Adiaratou Iglesias sigue dando que hablar. La atleta lucense participó el pasado fin de semana en su cuarto campeonato de España absoluto de atletismo y lo hizo con un gran sabor de boca. No solo por los dos récords que batió, convirtiéndose en la más rápida de Galicia en 200 metros lisos y la más rápida del mundo en la categoría paralímpica T13, sino también por alcanzar una final que, a priori, era "complicada" por el alto nivel de sus competidoras.

"Al principio era difícil hacer marca para ir al Nacional por las mínimas que pedían pero acabé entrando por ránking", recuerda. Iglesias, especialista en 100 y 200 metros, tomó la decisión de solo participar en la distancia más larga. "Corrí la eliminatoria y la semifinal como si fueran la final, porque solo así me podía asegurar estar en la final. Era difícil, pero no imposible", comenta.

En la eliminatoria voló con un espectacular tiempo de 24.10 segundos que supone el récord gallego histórico en esta distancia —la anterior mejor marca (24.31) era suya— y el récord paralímpico en categoría T13. "Me entrené muy bien y estaba corriendo en marcas normales que sabía que podía superar. Además, cuando hay nivel, como ocurrió en Nerja, corro más rápido, me motivo y es una gran oportunidad para hacer marcas".

En semifinales, Iglesias acabó cuarta de su serie pero alcanzó la final gracias a un tiempo de 24.19 segundos —se clasificaban las tres primeras de cada serie y las dos mejores marcas—. Ya en la final protagonizó la mejor carrera de su vida, con un tiempo de 24 segundos que no computó como récord porque el viento a favor alcanzó los 2,5 kilómetros por hora. "Estoy contentísima, no tanto por los récords, pero sí por batir mi marca. En la eliminatoria me sorprendió bajarla dos décimas", asegura.

Adiaratou Iglesias piensa ya en el campeonato español absoluto por federaciones que se celebra este fin de semana en Granollers (Barcelona), donde representará a Galicia y se medirá a las mismas rivales que se encontró en Nerja.

Feliz tras su primer año en Madrid

Adiaratou Iglesias dejó Lugo el año pasado, justo después de competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio, para vivir y entrenar en el centro de alto rendimiento para atletas españoles de Madrid. "Han pasado muchas cosas a nivel personal y deportivo, pero el balance es muy bueno", asegura la atleta, que reconoce estar en su "mejor momento".



Pocas diferencias

Más allá del cambio de ciudad y de ambiente, que sí ha notado, Iglesias reconoce que la calidad de entrenamientos ha variado "poco" respecto a los que desarrollaba en Lugo con Adolfo Vila. "El nivel de exigencia y de calidad es el mismo, ha sido una continuidad".