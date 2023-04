Adi Iglesias, madrina de una edición especial

La quinta edición del Medio Maratón Cidade de Lugo-El Progreso que se celebra el próximo 14 de mayo contará por segunda vez con una madrina: Adiaratou Iglesias. La doble medallista paralímpica en los Juegos de Tokio de 2020 recoge el testigo de Abel Antón, Fermín Cacho, Alessandra Aguilar y Reyes Estévez como cara visible de un evento cada vez más consolidado y cuyo ritmo de inscripción de participantes va viento en popa. Todos los interesados en participar en la competición pueden inscribirse en la página web www.mmcidadedelugo.com y también en www.ccnorte.com.

La velocista lucense con orígenes en Mali, Adiaratou Iglesias, se desplazó este lunes a las oficinas de El Progreso para inmortalizar el honor de amadrinar la cita y para participar en la presentación de la prueba, en la que también estuvieron presentes el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Mauricio Repetto, el director comercial y de marketing de El Progreso, José María Vilabrille, y el director de la prueba y gerente de Championchip Norte, Pepe Sánchez del Valle.

Para Adi Iglesias es un "orgullo" ser la "cara visible" de la quinta edición del Medio Maratón Cidade de Lugo. "Siempre es un placer acudir a este tipo de eventos porque lo normal es que la gente se motive a través de este tipo de carreras populares", aseguró la atleta. "Es una prueba en la que puede participar cualquiera, desde atletas de alto nivel a principiantes, para mí es una manera bonita de apoyar a la gente a que haga deporte", añadió Iglesias.

Además de un "honor", la madrina de la prueba aseguró que, para ella, también es una "responsabilidad, pero bonita porque también es una manera de motivar a la gente, de estar allí y de ayudarles cuando estén flaqueando para que sigan adelante", señaló.

Iglesias hará "todo" por estar presente el próximo día 14 de mayo en la quinta edición de la prueba. "Voy a hacer todo lo posible, tengo una competición ese fin de semana pero no es muy importante, y además hace mucho que no paso unos días en Lugo y quiero hacerlo, es mi hogar y me encanta estar aquí", reconoció.

En el acto también participó Mauricio Repetto, quien destacó la "buena salud" del deporte lucense y describió como "privilegio" el hecho de que Adiaratou Iglesias amadrine la prueba. "Invitamos a todos a participar, a seguir construyendo el deporte y nada mejor que hacerlo que de la mano de una medallista olímpica", comentó.

El director de la prueba, Pepe Sánchez del Valle, aseguró que el hecho de tener a Adi Iglesias como cara visible del evento es "especial", porque "representa a una hornada de mujeres que están llegando a la élite del atletismo, como Xela Martínez, Aldara Meilán o Amparo Corredoira, que van a ser punta de lanza de este deporte en el futuro".

Trayectoria

La carrera de Adiaratou Iglesias está llena de hitos y éxitos. Sus condiciones innatas para el atletismo le llevaron a lograr el oro en los 100 metros y la plata en los 400 metros lisos de los Juegos Paralímpicos de Tokio que se celebraron en 2021 —se programaron para 2020 pero se retrasaron un año por la pandemia—, dos medallas clave en su progresión y que la confirmaron como uno de los nombres propios del atletismo gallego y nacional.

Iglesias comenzó a brillar en 2019, cuando se proclamó doble campeona absoluta de atletismo en Galicia en 100 y 200 metros frente a atletas sin discapacidad. Un año después, logró dos bronces en el Campeonato de España sub23. Sus marcas (11.83 y 55.53 en 100 y 400, respectivamente) le han hecho un hueco en el panorama nacional sin discapacidad.

Precisamente ese es su sueño, participar en unas olimpiadas sin discapacidad para medirse a las mejores velocistas del mundo. Lo persigue desde Madrid, desde el Centro de Alto Rendimiento —conocido como La Blume—, donde se mudó en 2021 para continuar con su carrera sobre el tartán e iniciar el grado de Fisioterapia, otra de sus pasiones.



Cerca de 250 atletas inscritos

El ritmo de inscripción es alto y, a falta de casi mes y medio para su celebración ya se han formalizado un total de 245 inscripciones para participar tanto en el medio maratón de 21 kilómetros como en la prueba de 10K.



Precios

Los precios y tramos de pago para el medio maratón son los siguientes: hasta el 24 de abril (18 euros) y del 25 de abril al 2 de mayo (25 euros). En cuanto a la prueba de 10K, serán hasta el 24 de abril (11 euros) y del 25 de abril al 2 de mayo (16 euros).



Límite

El límite de participantes es de 1.500 y la organización confía en acercarse a esa cifra.