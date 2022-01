Adam Sollazzo y el Río Breogán separan sus caminos

El jugador estadounidense con nacionalidad italiana Adam Sollazzo se ha desvinculado este viernes del Río Breogán, con el que ascendió el curso pasado a la Liga Endesa.

El club gallego y el alero de 1,98 metros y 31 años han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les vinculaba y que, según el equipo celeste, es "beneficioso para las dos partes".

Adam Sollazzo sae do Río Breogán.

Toda a sorte no seu futuro persoal e profesional a un dos heroes do último ascenso.

Grazas Adam! @Sollazzo43