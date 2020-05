Pasar de 0 a 100 en un espacio corto de jornadas para salir rápido del descenso. Acelerar desde el inicio para escapar de los cuatro últimos puestos por si un rebrote de la pandemia del coronavirus obliga a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) a suspender la competición en Segunda División. Competir al máximo en un calendario exigente a corto plazo para situarse en un escenario favorable ante cualquier incidencia. Ese será el plan a seguir por el Lugo de Curro Torres a partir del 12 de junio, fecha en la que retornará el fútbol profesional en España.

"Es necesario salir cuanto antes. Nosotros vamos a ir al primer partido de la reanudación a ganar para salir del descenso", declaró el entrenador del Lugo Curro Torres, quien espera que no haya incidencias y se pueda acabar la Liga el próximo 19 de julio. "No pensamos jugar a tope por si la competición se para, sino que pensamos en que todo va a ir bien y que en esos once partidos tenemos que ser los mejores", indicó el preparador hispano-alemán.

Tres enemigos de zona baja

Rácing, Las Palmas y Málaga serán tres rivales directos en las dos primeras semanas

En la línea de empezar fuertes y evitar sustos se posiciona el delantero compostelano Manu Barreiro, quien aseguró en una entrevista a este diario que "jugar con los tiempos no creo que sea buena idea. Son once partidos y al final no sabes si vas a durar uno solo, seis o los once. Tenemos que ser conscientes de que el primer partido lo tenemos que ganar como sea para salir de la zona descenso porque no sabes si la semana siguiente vas a jugar, si va a haber descensos o cómo va a ser la cosa. Nos lo tenemos que tomar partido a partido, ganar los máximos posibles y salir de la situación de descenso para estar tranquilos y saber que de una manera u otra te vas a mantener en la categoría y eso es muy importante para todos", valoró Barreiro.

En las dos primeras semanas, el Lugo jugará cuatro partidos, de los que tres serán ante rivales directos en la lucha por el descenso, mientras que el rival restante será un Zaragoza con la directa puesta hacia la Primera División.

El duelo inicial en este reinicio de la Segunda División será el Rácing de Santander en El Sardinero. El cuadro cántabro es el colista de la categoría con 28 puntos, seis menos que un Lugo al que ganar a los santanderinos supondría tachar a un contrincante por la salvación y darle la estocada.

A continuación, entre semana, recibirá al Zaragoza en el Ángel Carro. Un partido donde puntuar será casi una heroicidad ante un contrario que ocupa puestos de ascenso directo y está a un solo punto del líder, el Cádiz.

Los dos siguientes encuentros se jugarán frente a dos equipos con los mismos puntos: 38, cuatro más que los lucenses. El conjunto de Curro Torres viajará primero a las Islas Canarias para medirse a la UD Las Palmas, decimocuarto. Pocos días después será el Málaga el que aterrice en el estadio del Miño en la decimoquinta plaza.

"Vai ser un mes ou un mes e medio duro. Vai custar xogar mércores e domingo", valora Fernando Seoane sobre un reinicio que se jugará a toda pastilla.

Yanis Rahmani. "Mejor entrenar con calor. Hay que acostumbrarse"

El centrocampista del Lugo Yanis Rahmani sacó lo positivo de trabajar con calor (este jueves lo hizo a temperaturas próximas a los 30 grados) para aclimatarse así a lo que les espera en Segunda División, que tiene previsto regresar en junio y acabar el 19 de julio.



"Nos vamos a tener que acostumbrar porque, con las fechas a las que vamos a jugar, va a haber mucho calor, así que mejor que tener estos días para que no nos pille de sorpresa después", indicó.



Rahmani se congratuló de que la pretemporada que están haciendo los futbolistas del equipo lucense tras el parón por el Covid-19 avance con buenas sensaciones. "Ahora hay más asociación entre jugadores, pases, tiros, cambios de ritmo y notamos que cada día vamos a mejor, que vamos por buen camino", indicó.



Automatismos

El jugador franco-argelino precisó que, como no han podido entrenarse todavía en un solo grupo, les falta por trabajar los "automatismos". "Veo bien al equipo. Las ganas están ahí después de tanto tiempo sin entrenar y lo estamos demostrando", afirmó Yanis.

El Rayo-Albacete abrirá la vuelta de la Liga el viernes 12 a las 19.30 horas

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) quiere reiniciar la competición el viernes 12 de junio con la segunda mitad del Rayo Vallecano-Albacete y el derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis.

Tal y como publica el diario Marca citando al presidente de la LFP, Javier Tebas, la idea de la Liga es que el primer duelo de la vuelta del fútbol en España sean los cuarenta y cinco minutos que restan por disputar en el Estadio de Vallecas entre el Rayo y el Albacete, suspendido en su día por los insultos al delantero del cuadro manchego Roman Zozulya. Este encuentro sería a partir de las 19.30 horas.

Tras la celebración del encuentro se disputará el derbi entre el Sevilla y el Betis, que cerraría esa jornada inaugural desde las 21.30 horas. El sábado y el domingo se jugarán los partidos de Primera y Segunda División en las mismas franjas horarias: 19.30 y 21.30 horas. El siguiente fin de semana se añadiría la franja de las 17.30 horas en el Norte del país.