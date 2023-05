El Río Breogán, a acabar lo mejor posible

La derrota sufrida por el Río Breogán el pasado domingo ante el Ucam Murcia, la quinta consecutiva, limita mucho las opciones de que el equipo lucense pueda recuperar la novena posición de la tabla que ocupó prácticamente durante toda la segunda vuelta.

Tras la pasada jornada, esa posición la ocupa el Murcia con quince triunfos. A los de Sito Alonso les queda por disputar dos encuentros - ya jugaron en Tenerife el correspondiente a la jornada que se disputa entre la tarde de este martes y el próximo viernes- que le enfrentarán al Bilbao y en la última jornada jugarán en la cancha del Barça.

Esto implica que si el Río Breogán quiere recuperar la novena plaza tiene que lograr dos triunfos más que los murcianos y conseguir el mismo número de triunfos que logren sus más inmediatos seguidores, Bilbao y Obradoiro. El momento de juego de los celestes no invita precisamente al optimismo y mucho menos si no logran recuperar para este tramo final a Nakic y Momirov. En cualquier caso, el encuentro que el Breogán juega este (19.00 horas) en el Bilbao Arena es crucial no solo para pelear el puesto que ahora tiene el Murcia sino también para evitar ser superado por sus perseguidores.

Cinco derrotas consecutivas tienen consecuencias y han llevado a los de Mrsic a afrontar las tres últimas jornadas con el riesgo de caer hasta la decimotercera posición. En este caso, el Río Breogán cerraría la competición ocupando el puesto más bajo de toda la temporada. Hasta ahora, la peor clasificación de los breoganistas se produjo en la cuarta jornada que finalizaron en la duodécima plaza aunque igualados con el séptimo clasificado que en aquel momento era el Baskonia.

Este sería el peor escenario posible para el conjunto lucense y llegaría a él si se ve superado por los tres equipos que ahora le persiguen. El Bilbao, su próximo rival, y el Obradoiro que disponen del mismo número de triunfos que el conjunto lucense y el Zaragoza que es el que ocupa la decimotercera posición actualmente con doce triunfos, uno menos que sus antecesores.

El Bilbao después de recibir este miércoles al Breogán, visitará después al Murcia y cerrará la fase regular en propia cancha ante el Unicaja. Al Obradoiro le restan dos salidas consecutivas, el viernes juega en el Palau y después visitará al Joventut y cerrará la liga recibiendo al descendido Fuenlabrada.

El Zaragoza juega este martes en Granada, después recibirá al Girona y acabará en la cancha del Tenerife.

Hay que recordar que el conjunto lucense supera en el average al Murcia, al Obradoiro al que le ganó los dos partidos y defiende 16 puntos de ventaja con respecto al Bilbao. Con el Zaragoza tiene el average perdido.