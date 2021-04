Seydou Aboubacar: "Que nadie dude del Río Breogán"

El Río Breogán no atraviesa por un buen momento de juego y el pívot del equipo lucense Seydou Aboubacar no tiene inconveniente en reconocerlo. "Desde que empezamos la segunda fase de la competición nos está costando afinar nuestro juego. Tenemos que recuperar la conexión y la fluidez que teníamos. Estamos fallones, nuestro porcentaje es malo y esto se nota", dice.

Antes de hablar de las posibles causas, el jugador no duda en mostrar su total confianza en el equipo. "Hay que ser optimistas. Seguimos siendo los primeros y campeones de copa. En todos los equipos hay momentos de bajón. Que nadie dude del Breogán. Hay que tener calma y seguir trabajando. Todo es cuestión de hacer un buen partido y que nos vuelvan a entrar los tiros". El internacional por Costa de Marfíl, aunque nacido en Níger, refuerza sus palabras asegurando que en su equipo. "El estado de ánimo es bueno. Sabemos que la temporada es larga y que se pasa por estas situaciones pero el estado de ánimo hay que tenerlo siempre bien. Repito que nadie puede dudar de este equipo y que somos los que vamos a sacar esto adelante", señala.

Volviendo a la situación actual del Breogán Aboubacar entiende que a causa del desacierto "los rivales nos hacen muchas zonas, muchos cambios defensivos y al no tener un buen porcentaje las defensas se cierran. Los equipos nos hacen ahora planteamientos distintos, nos obligan a jugar más lejos de la canasta y hacen cambios en todos los pick and roll. Cuando no hay acierto todo se complica. Es importante que volvamos a tener acierto y que dominemos el rebote para tener más opciones de correr, todos los jugadores del equipo corremos bien el campo y esto nos daría mucha más fluidez".

Sin embargo, los problemas del equipo lucense en la segunda fase de competición, no se reducen solo a su bajo porcentaje en los tiros de tres puntos o la falta de fluidez en el ataque estático. La defensa es, probablemente, la faceta más deficitaria en el juego breoganista en las últimas jornadas: "Lo tenemos claro. En esta fase estamos encajando diez puntos más por partido que en la primera y se nota mucho. No estamos haciendo un buen trabajo pero por otra parte somos el mismo equipo que antes defendía bien", comenta. Las causas de esta circunstancia no están claras para Aboubacar. "No sé porque nos ocurre esto, no lo podría decir. A lo mejor es que los otros equipos ya nos conocen y atacan más nuestras debilidades, nos tiran más de tres puntos... lo importante es que todos sabemos que hay que dar un plus más enel trabajo defensivo y lograr que los rivales no vuelvan a encontrarse cómodos ante nosotros".

El Río Breogán, tras la dolorosa derrota sufrida en Granada, sigue liderando la tabla en solitario pero ahora con una sola victoria de ventaja. Ante el Palma, los de Epifanio podrían jugarse el liderato. "Ante Granada hicimos un partido muy malo. Los sabemos. Y también somos conscientes que el domingo hay que ganar sí o sí. El Palma vendrá a poner las cosas difíciles porque también es importante la victoria para ellos. Estamos trabajando para ganar porque es lo único que nos vale. Estoy convencido de que el domingo tendremos la recompensa a nuestro trabajo", dice el breoganista.

En el partido disputado en Mallorca, el Río Breogán ganó por solo dos puntos de diferencia (74-76). Para el pívot, el equipo que dirigen Alejandro Pérez y Pau Tomás se distingue porque "son muy rápidos, juegan con posesiones muy cortas y por lo tanto hay que estar muy atentos a sus transiciones y también a los uno contra uno de jugadores como Harrell, Kullamae o Jacobo Díaz. Corren bien pero también tiran muy bien de tres puntos y por lo tanto es un equipo difícil de ganar, por lo tanto es importante no dejarles correr y que no anoten rápido".



Un CB Breogán SA D "muy viable"

La junta general de accionistas del CB Breogán aprobó un presupuesto para la actual temporada 2020-21 de 1.146.000,00 euros, lo que implica una reducción con respecto a la pasada campaña de cerca de un 22%.

Entre los ingresos, destaca la partida de patrocinios privados que asciende a 375.000 euros y los patrocinios públicos a 450.000 euros. Esta temporada están presupuestados para abonos y taquilla 220.000 euros. En cuanto a esta última, el presidente de la entidad José Antonio Caneda explicó que habrá problemas para cubrir esa partida por la deriva de la pandemia y las restricciones de entrada de público pero que ese desfase se compensaría con la incorporación de más patrocinios privados. En este sentido, el director general del club, Tito Díaz, celebró la decisión de la Xunta de Galicia de permtir en los partidos del Breogán un aforo de 1.500 espectadores. "Es una buena noticia y abre muy buenas perspectivas", señaló.

En cuanto a los gastos, el presupuesto de la sociedad breoganista fija como la partida más importante la de salarios de plantilla, técnicos y personal que asciende a 850.000 euros. En contestación a la pregunta de un accionista se aclaró que de esa cantidad, 580.000 euros corresponden a los sueldos de la primera plantilla, pero que en los 300.000 euros restantes no solo corresponden a personal ejecutivo y de oficina sino también a algunos miembros de la plantilla, incluido algún entrenador, que tiene el contrato anual y no por temporada.

Otras cuentas de gastos reseñables son los 65.000 euros de gastos generales por participación en la LEB y los 62.000 euros de gastos de desplazamientos.

Con anterioridad a la aprobación del presupuesto, la junta también dio el visto bueno a las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2020. Este período arrojó un saldo negativo de 228.000 euros.

Esta cantidad es el saldo acumulado por la entidad breoganista. El plan de viabilidad llevado a cabo por el consejo de administración aspira a compensar estas pérdidas en los próximos cuatro ejercicios. El presidente del Breogán aseguró que "la viabilidad del club es muy positiva y en constante crecimiento social y económicamente" y se refirió la hecho de que "varias empresas han querido incorporarse a nuestro proyecto precisamente ahora, en un momento tan delicado y lo agradecemos mucho".