El abogado del Lugo asegura que la sentencia "no refleja todas las pruebas aportadas"

El CD Lugo, por boca de su abogado, Alberto Novoa Mendoza, aseguró que el club está "valorando" la posibilidad de apelar la decisión del juzgado de lo social número 4, aunque la intención es hacerlo, y que "la sentencia" no "refleja" la "prueba documental y testifical" aportada por la entidad que preside Tino Saqués.

"Respetamos al máximo el trabajo realizado por su señoría, pero no estamos conformes con lo que se manifiesta en la sentencia", destacó Novoa Mendoza.

"Creemos que en la sentencia no se refleja en modo alguno toda la prueba documental y testifical que se aportó por parte del club en el juicio y la que se intentó aportar también", valoró el letrado del Lugo.

Sobre la única presencia de jugadores pertenecientes al club como testigos, Alberto Novoa argumentó que: "El problema es que no es tan sencillo traer a un jugador que no esté en el club y que hubiera estado con Luis César. Se hubiera tenido que pagar el desplazamiento, el hotel... Por eso se pensó en jugadores que hubieran estado con Luis César en su anterior etapa y en la de los hechos que aquí acaecen. Se trajeron jugadores de renombre en la plantilla, como el capitán. Jugadores fuera de toda duda que tuvieran un criterio objetivo sobre la realidad de prestación".

"La sentencia habla de los testigos, pero lo cierto es que se intentaron aportar hasta cuatro jugadores de la plantilla. Creemos que eso es determinante cuando habla de que solo fueron dos jugadores los que testificaron. Esta parte intentó que testificaran más pero su señoría no lo vio necesario. También se indicó que la persona que fue del equipo técnico seguía prestando servicios en el club, como si eso invalidara, de alguna manera, la testifical de Wagner (Riveiro), que fue quien acudió. Wagner lo que explicó fue que Luis César no daba charlas, no visualizaba los vídeos, no motivaba a los jugadores y no preparaba los partidos".

En cuanto a las pruebas gráficas sobre la falta de instrucciones de Sampedro en los partidos, el abogado dijo que: "Los vídeos (sobre las instrucciones de Luis César en los partidos que reclamaba la jueza) es lo que se entiende por una prueba diabólica. ¿Cómo aportas un vídeo en el que demuestras que no se está haciendo algo? Esa es la dificultad de demostrar que no se está haciendo algo. Por eso se aportaron testimonios de jugadores y de parte del equipo técnico que explicaron la realidad del día a día".

"Entendemos que la sentencia, en ese sentido, no reconoce o no sabe explicar bien cuál es el contenido mínimo de las funciones que tiene que realizar un entrenador, que no son simplemente estar en los partidos, sino toda esa parte motivacional, de preparación, las charlas... Pero como no estaban expresamente contenidas en el contrato de trabajo según la magistrada no tenía por qué realizarlas Luis César", observó el abogado.

El club está "valorando" la opción de apelar. En caso de hacerlo, como así parece, los plazos serán de "cinco días para anunciar recurso y una vez se traslade ese anuncio de recurso y se ponga en comunicación de los abogados, en el plazo de diez días tiene que proceder a imponer un recurso de suplicación".