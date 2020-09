Abierto el plazo para apuntarse a la octava edición del torneo Ditram

La octava edición del torneo Ditram Mercedes se celebrará, entre el 21 y el 26 de este mes, en el Centro Deportivo D10. La organización de este evento abrió el plazo de inscripción, abierto para los clientes de Ditram Mercedes-Benz y para los socios del club sede invitados por Ditram, todos amateurs y mayores de 18 años.

Los interesados que cumplan con estos requisitos pueden apuntarse en la web: www.torneosmb.es/ditram.

El torneo tiene carácter no profesional para los jugadores que no hayan figurado en los 250 primeros puestos del ranking absoluto de la Federación Española de Pádel o del World Padel Tour. Las categorías masculina y femenina serán en cuadros de competición separados y no podrán jugar monitores. El desarrollo de la competición mediante sistema de eliminación directa en duelos al mejor de tres sets.