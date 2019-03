Al acabar el entrenamiento de este viernes, Tito Díaz reunió a los jugadores del Breogán. "Buen trabajo", les dijo. "Mañana igual, y el domingo, aún mejor". Tras hacerse con las riendas del club el pasado martes, el técnico lucense entiende que el primer paso se ha dado en la dirección correcta. Nadie sabe lo que pasará en el partido de este domingo (12.30 horas, Pazo) ante el Fuenlabrada, pero la plantilla está implicada. Eso seguro. "Yo los veo con muchas ganas, muy intensos y, sobre todo, muy concentrados. Con la llegada de un entrenador siempre hay cosas que cambian y es importante que haya atención y que los jugadores hayan suya la propuesta que tenemos para este partido", dijo.

Cosas nuevas

"Estamos en la primera semana tras el cambio de entrenador y como es lógico siempre hay cosas nuevas, que aunque en este caso hemos decidido, lo cual es lógico, que tenemos que mantener muchas cosas de las que había. En este caso estamos tratando de adaptar mi baloncesto al que tiene el Breogán después de 23 partidos de Liga. A ver si consigo que mi baloncesto sume y no reste".

El Fuenlabrada

"El Fuenlabrada es un equipo que ha cambiado tres veces de entrenador, pero la mejoría le ha llegado ahora con Jota Cuspinera, En el primer partido no estuvieron bien con el Joventut, en Andorra estuvieron a punto de vencer y ganaron al Valencia, por lo que nos vamos a encontrarnos con un rival con un estado de ánimo alto. Pese a estar en la zona baja vendrá con la confianza que da haberle ganado a un grande. Y con la tranquilidad de jugar fuera de casa, donde no hay tanta responsabilidad como ante tus aficionados".

Mucha anotación

"En los dos últimos partidos estuvieron a un nivel altísimo de anotación y eso es un problema para nosotros, porque somos un equipo que en anotación estamos bajos. Si permitimos que el Fuenlabrada esté en su media de 85 o 90 puntos vamos a tener poco que hacer. Así que el partido va a empezar por nuestra defensa, y a partir de ahí tratar de mejorar nuestro ataque.

Táctica y corazón

"Nosotros somos conscientes de que tácticamente estamos empezando y eso lo tenemos que compensar con el corazón, con la agresividad, con la intensidad. Jugamos en el Pazo y no podemos permitir que jueguen con más intensidad que nosotros. Tenemos que unir el "efecto jugadores", queriendo reivindicarse y demostrar que son jugadores de la ACB y que este equipo está por derecho propio en esta Liga, con el "efecto Pazo". Yo a la afición le pido que siga como está, porque es la mejor que puede tener un equipo, Pero somos nosotros los que tenemos que tirar de la afición. Somos nosotros los que estamos en deuda con ellos".

Partido clave

"Es un partido clave porque jugamos en casa contra un rival directo y cada vez quedan menos jornadas, además porque venimos de una derrota muy dura. Hay un nuevo entrenador y estamos en un proceso de readaptación. Como hay cosas que tácticamente aún no están bien, tenemos que estar alerta y preparados para un partido difícil. Contra esto tenemos la buena actitud y predisposición de los jugadores. Queremos mostrar nuestro baloncesto y que, apoyados por el público, nos lleve a la victoria, que sería un paso adelante importante; no nos garantizaría nada, pero nos haría muy felices porque hemos trabajado muy duro esta semana".

Comunicación

"Este es un momento de mucha comunicación, de hablar mucho, de estar juntos y esta plantilla es muy consciente. Yo he sido jugado y puedo entender muchas cosas y les he visto que van a querer. No sé cómo será el acierto, que por cierto en el Fuenlabrada lo está teniendo. Ése es un ejemplo a seguir. Confío en que la llegada de un nuevo entrenador, que además ha sido jugador, se manifieste en el Pazo. En el camino estamos. Yo no sé cómo estaba antes este equipo, pero ahora está con muy buena actitud, con buena predisposición al trabajo y muy mentalizado de que faltan once jornadas y hay que ganar partidos, y la del domingo es una oportunidad buenísima".