Pita, a un paso de volver

Un jugador trascendental para el Lugo que buscará estar en El Sadar este domingo (16.00 horas) con la cautela como freno y la ilusión de liderar al equipo como aliciente para recuperarse. El capitán del conjunto rojiblanco, Carlos Pita, tratará de dejar atrás su lesión en los aductores para formar ante el Osasuna, aunque siempre con la pausa de no forzar un dolencia que se puede agravar en caso de forzar su alta. Por esa razón, su presencia está en duda para jugar en Navarra.

"Son unhas molestias no aductor. É un pouco mais complicada do normal. Non é unha lesión grave, pero teño que facer un traballo cos recuperadores para que esta lesión non vaia a mais e non me teña mais tempo parado", aseguró Pita tras recibir el premio del jugador del mes Estrella Galicia.

"É unha lesión que levo arrastrando desde hai varias semanas. Teño que facer este traballo de recuperación. Non estou parado pero é un traballo de menos carga para que o aductor non se resinta tanto e poder recuperalo ben", añadió.

Sobre su posible presencia en el duelo de El Sadar, el herculino aseguró que: "aínda é cedo para poder dicir se estarei para o partido do domingo. Estiven facendo aínda este traballo mais preventivo e temos que ir vendo cómo evoluciona a molestia para saber se podo ou non estar en Pamplona".

Con el partido de El Sadar, el Lugo inaugura una parte del calendario en el que jugarán contra equipos de la parte alta, aunque son enfrentamientos en los que el club rojiblanco suele competir bien en los últimos años. "Tradicionalmente é certo que este tipo de partidos se nos dan ben, pero é certo tamén que teremos que competir moi ben para sacar os puntos. Temos un rival moi compricado esta semana porque eles, aínda que perderon en Riazor, están nunha boa xeira de resultados e creo que será un partido moi compricado e teremos que estar ao 100%".

"Osasuna sempre é un equipo forte na súa casa, o era na Primeira División e o é tamén agora na Segunda. Nesta categoría os equipos soen ser moi fortes na súa casa", afirmó Carlos Pita.

RIVAL INTENSO. El mediocentro herculino analizó a su próximo rival, del que destacó su capacidad para jugar directo y encerrar a sus contrincantes en su terreno. "Osasuna é un equipo que ataca moito, que mete moitos centros á área e que te pecha no teu campo. É un equipo diferente ao resto de equipos na súa casa, porque é un clube de moito fútbol directo, de chegar moito por fora, de chegar con moita xente á área e que permite que a súa afección se meta moi cedo no partido".

La clave para poder puntuar en Navarra será tener el balón para anular la capacidad del Osasuna para arrinconar a sus rivales. "Temos que ter o balón para que eles non fagan o seu xogo de atacar para pecharnos atrás. Temos que ter esa pausa e esa tranquilidade para que eles non fagan o seu fútbol rápido e de transicións que tanto lles gusta".

Pita recordó que en la campaña 2014-2015 el Lugo ganó en El Sadar por 0-2 con tantos de Iriome y de David García en propia puerta. "Gañamos fai tempo alí, no primeiro partido no que xogabamos no Sadar. Gañamos 0-2. Foi un partido no que saimos moi ben na primeira parte. O ano pasado tamén estivemos moi ben. Nós chegabamos moito mais liberados e temos que afrontar o partido desa maneira, porque a presión é deles porque xogan na súa casa e nós facer o noso partido".