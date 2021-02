A TVG retransmitirá o campionato do mundo de motocrós ata o ano 2022

A Televisión de Galicia retransmitirá o Campionato do Mundo de Motocrós (MXGP) ata o ano 2022, despois de facerse cos seus dereitos na renovación do contrato con Infront Moto Racing, a entidade organizadora deste evento deportivo.



En febreiro do ano pasado, a Galega converteuse na única televisión en España en ofrecer, en aberto e en directo, o Campionato do Mundo de Motocrós, coa estrea do lucense Jorge Prado, bicampión do mundo de MX2, na máxima categoría MXGP. Neste 2021 e o vindeiro 2022, os afeccionados galegos poderán seguir na pequena pantalla a traxectoria do piloto lucense, "un dos mellores talentos actuais da escena internacional do motocrós", segundo recolle a cadea nun comunicado.

Os xornalistas deportivos da canle pública comentarán os domingos, en directo, a celebración dos grandes premios.