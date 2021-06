A por la penúltima

La pugna por el ascenso a la Liga Endesa puede decidirse esta noche. Una circunstancia que el Río Breogán intentará evitar a toda costa para mantener sus posibilidades de retornar a la máxima categoría. Para ello el equipo lucense debe imponerse, 20.30 horas en el Pazo dos Deportes de Lugo, al Covirán Granada. Los granadinos adquirieron ventaja en el play off al superar, con cierta claridad, al equipo lucense en el primer encuentro de la serie disputado el pasado sábado en la cancha andaluza, por lo tanto el trayecto hacia la ACB del Breogán solo tiene un camino, primero ganar este jueves y después repetir triunfo el próximo domingo, de nuevo, en el Palacio de los Deportes de Granada.

No será la primera ocasión en la que los de Diego Epifanio se encuentran en esta temporada ante un partido decisivo. Frente al Palma y Alicante, en las series de cuartos de final y de semifinales, también tuvieron que jugar sin margen de error en el encuentro de desempate. La diferencia es que en esas ocasiones a los breoganistas les bastaba con ganar ante su público, ahora, como está dicho, ese solo sería un primer, aunque, imprescindible paso. Es evidente que sin margen de error, toda la presión será para los de Diego Epifanio ya que sus rivales afrontan el encuentro sabiendo que aún tendrían una nueva posibilidad y además en su cancha.

Cabe esperar la mejor versión del Río Breogán. En primer lugar porque a lo largo de toda la temporada los de Diego Epifanio se han mostrado cuando jugaron a favor de ambiente como un equipo más sólido, más consistente y sobre todo más convencido de sus posibilidades del que se ha podido ver en varios de los desplazamientos. De hecho de los 17 encuentros jugados en esta temporada en el Pazo, solo Básquet Coruña (68-72) en la primera fase y Alicante (82-85) en la segunda fueron capaces de ganar.

A esto cabe añadir que después de la mala imagen ofrecida en Granada, los jugadores breoganistas querrán reivindicarse y demostrar que como equipo son capaces de corresponder con su juego al nivel que se espera de una plantilla como la que disponen.

En realidad, más que referirse a las virtudes del rival el primer paso para que los locales puedan defender sus opciones pasan por su propio rendimiento. Desde luego es imprescindible que limiten las pérdidas de balón, en Granada fueron 17, porque el Covirán es un equipo que aprovecha al máximo las opciones para anotar en superioridad. El rebote es un aspecto en el que los breoganistas suelen mostrarse superiores a sus rivales, en el primer partido de la serie el dominio bajo los tableros inicial del Breogán fue cediendo hasta perder el control tras el descanso. El acierto en el lanzamiento, al menos que no sea tan pobre como el 24% en los lanzamientos triples que mostraron en Granada, es otro factor fundamental sobre todo para evitar que la defensa nazarí pueda redoblar las ayudas, en especial sobre Kevin Larsen la principal referencia breoganista y que en el primer encuentro de la serie solo pudo aportar cuatro puntos. La anotación conseguida por el Río Breogán el pasado sábado fue la más baja desde el primer partido de la final del play off de ascenso jugado en Ourense El detalle Dominio del rebote y limitar las pérdidas Posiblemente el Río Breogán no sea de los equipos que tienen más defi nido su estilo de juego. Aún así hay aspectos absolutamente reconocibles y por lo tanto fundamentales para su éxito y que en el primer encuentro de la serie no fueron capaces de controlar. La plantilla de Diego Epifanio debe refrendar su superioridad en el juego interior y sobre todo en el rebote, evitar segundas opciones al rival. Otra clave estará en el control de las pérdidas, excesivas en el primer encuentro de la serie. el 22 de mayo de 2015. En ese partido los celestes se quedaron en 52 puntos.

El Covirán Granada buscará en la ansiedad local su primera ventaja. Es evidente que el inicio de partido puede agravar el nerviosismo y la presión local o bien canalizarla debidamente. Por lo tanto cabe esperar una puesta en escena de los de Pablo Pin al máximo de intensidad. Los granadinos exhibieron un buen trabajo defensivo en el primer encuentro que necesitarán mantener este jueves. A partir de ahí, su ritmo de partido, para lo que cuenta con dos buenos bases como Lluis Costa y Christian Díaz, y la confianza en sus tres referencias ofensivas como son Bropleh, Murphy y Costa, entre los tres anotaron el 62% de los puntos de su equipo en el primer partido, serán sus otras bazas.

TODOS BIEN. De hecho la aspiración de Pablo Pin, técnico del conjunto granadino es sobre todo que sus jugadores repitan el trabajo defensivo del primer encuentro "la defensa que hicimos el pasado sábado fue muy buena. A nivel individual estuvimos muy concentrados en los detalles que teníamos que hacer cada uno. Para nosotros era muy importante no dejarles sumar un poco a cada uno. Se hizo un buen trabajo y tenemos que volver a repetirlo en el segundo partido".

El Granada está en Lugo desde la noche del martes y viajó con los mismos jugadores que ya disputaron el encuentro inaugural de la serie. Es decir, seguirán siendo baja Joan Pardina y también Edu Gatell. Por parte del Río Breogán, al margen de la ya conocida ausencia de Álex Rivas, Diego Epifanio podrá disponer de todos sus jugadores en buen estado físico.

El Covirán Granada solo jugó en Lugo en dos ocasiones. Hay que tener en cuenta que el Fundación Granada se fundó en el verano de 2012 y consiguió el ascenso a la LEB Oro el 14 de mayo de 2018. Su primer partido en el Pazo dos Deportes fue en la pasada temporada, concretamente el último antes de la suspensión de la liga, y acabó con un cómodo triunfo local (86-63). En esta temporada, en la segunda fase, el conjunto breoganista volvió a imponerse a su rival (85-78).